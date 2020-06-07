Три причины, по которым именно сейчас следует задуматься о покупке подержанного автомобиля

Но впереди — лето, во время которого многие будут путешествовать как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому приобретение автомобиля для семьи будет неизбежным расходом, сообщается в пресс-релизе Amserv Grupp. Руководитель продаж использованных автомобилей Amserv Райво Румберг советует взвесить возможность приобретения находящихся в очень хорошем состоянии автомобилей со вторичного рынка, поскольку сейчас условия для покупателей очень хорошие и денежный выигрыш может быть очень заметен. Румберг приводит три весомых причины, почему стоит сейчас купить использованный автомобиль.

Выбор велик и автомобиль можно получить сразу

По словам специалиста, за последние пару месяцев у продавцов возник немалый складской запас хороший и довольно новых машин, которые нужно реализовать. ”Для клиента нынешнее положение выгодно, потому что выбор имеющихся в наличии автомобилей довольно широк — например, городские внедорожники и большие внедорожники, коммерческие автомобили и простые авто с кузовами разного типа”, - перечислят он и добавляет, что в случае автомобилей вторичного рынка весь процесс покупки значительно быстрее, особенно если покупатель готов приобрести машину за полную стоимость.

Большие скидки

”Автомобиль не предназначен для долгого простаивания — ни во дворе дома, ни в представительстве продавца. Простаивающая машина занимает дорогостоящую складскую площадь, и это также не очень хорошо для технического состояния автомобиля. Лучший способ быстро реализовать хорошие автомобили со склада — это кампания скидок", - отметил Румберг.

Выгодный лизинг и лучшие варианты страхования

Подержанные автомобили также можно приобрести с помощью лизинга. По словам Румберга, кризис снизил и лизинговые проценты — если ранее для автомобилей вторичного рынка они были на уровне 3%, то теперь использованную машину в хорошем состоянии можно получить с интрессом менее 1%. Специалист отмечает, что безопаснее и выгоднее приобретать подержанные автомобили у автодилера или официального продавца.