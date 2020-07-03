Toyota запустила в Эстонии отзывную кампанию: проверьте свой автомобиль!

Практика показывает, что около 90% автовладельцев, чей автомобиль находится в возрасте до трех лет, реагируют на отзыв, но на более старые автомобили количество откликов очень резко снижается.

Эрик Куус, генеральный директор по послепродажному обслуживанию Toyota Baltic, говорит, что отзыв автомобилей — это стандартная практика в автомобильной промышленности, которая гарантирует, что транспортные средства находятся в наилучшем рабочем состоянии. Toyota постоянно следит за своими транспортными средствами, и это же должны делать и сами владельцы Toyota. Он отмечает, что связаться и уговорить владельцев, которые управляют автомобилями старше 5 лет, очень и очень сложно.

”Обычно официальное представительство Toyota связывается с владельцем Toyota, если данный автомобиль подпадает под отзывную кампанию. Однако в течение жизненного цикла автомобиля владельцы могут меняться несколько раз, и контактные данные нового пользователя теряются. Даже у Департамента шоссейных дорог не всегда есть правильные контактные данные для связи с лицом, фактически управляющим транспортным средством. Также есть проблемы и с автомобилями, приобретенными вне стран Балтии, либо самим владельцем, либо через различных продавцов. В таком случае у Toyota отсутствует доступ к контактной информации”, — поясняет Куус. ”Вот почему крайне важно, чтобы каждый владелец проверял VIN-номер своего автомобиля самостоятельно”, — пояснил Куус.

Когда автомобиль используется и участвует в дорожном движении, может возникнуть обратная связь, касающаяся некоторых компонентов автомобиля, которые могут функционировать не так, как ожидалось. Когда такая обратная связь поступает, Toyota инициирует отзыв для проверки компонентов и предпринимает действия, чтобы автомобиль и его компоненты соответствовали требованиям, установленным на заводе.

”В Toyota безопасность наших клиентов является самым главным приоритетом. Для обеспечения безопасности на дорогах, мы призываем людей потратить несколько минут на то, чтобы ознакомиться с тем, находится ли автомобиль, на котором они ездят, в наилучшем рабочем состоянии. Для этого просто пройдите по ссылке ниже и введите VIN-номер вашего автомобиля Toyota. Безопасность — это наша общая забота. Если ваш автомобиль попал в список отзывной кампании, мы приглашаем вас забронировать время в сервисе, чтобы и дальше наслаждаться душевным спокойствием. Просим обратить внимание, что все работы для клиента бесплатны”, — говорит Куус.