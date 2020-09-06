06.09.2020, 21:41

ТОП-5 самых дорогих авто: что продают от Эстонии до Украины?


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Uute autode kõrval on suurenenud huvi vähekasutatud autode vastu, mille puhul saab sõidukindlusele loota.
Uute autode kõrval on suurenenud huvi vähekasutatud autode vastu, mille puhul saab sõidukindlusele loota.Foto: Tiit Blaat

Какие самые дорогие бывшие в употреблении автомобили находятся в продаже в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине? Предлагаем вам обзор рынков от эстонской компании RIA.com Marketplaces.

Эстония

В Эстонии, согласно сайту auto24.ee, на конец августа 2020 года продавалось 21 тысяча 369 транспортных средств. И с ценой больше 60 тысяч евро их всего 519.

Вот пятерка самых дорогих автомобилей.

1. Самым дорогим автомобилем, который выставлен на продажу в Эстонии на сайте auto24.ee, является Porsche 911 GT2RS. Купе 2018 выпуска с бензиновым двигателем объемом 3.8 л. и пробегом в 7200 км продается за 369 тысяч евро.

И в данный момент в Эстонии продается 158 автомобилей этой марки.

2. Еще одно люксовое авто, которое продается на auto24.ee — это Ferrari 812 Superfast 2018 года выпуска. Согласно описанию, у этого купе 8200 км пробега, а двигатель идет с объемом 6.5л. Цена — 318 тысяч евро. Кстати в Эстонии продается всего 20 Ferrari,

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3. Третью позицию самых дорогих авто занимает Lamborghini Urus 2020 года выпуска, с 4-литровым двигателем V8. У этого кроссовера пробег 5000 км. И продается он за 300 тысяч евро.

В Эстонии продается всего восемь суперкаров этой марки.

4. Люксовый Rolls-Royce Dawn занимает четвертую позицию в нашем топе. Первичная регистрация кабриолета была произведена в 2016 году. Объем двигателя — 6.6 V12, а пробег — 14500 км. Цена за это авто на сайте auto24.ee составляет 269 тысяч евро.

В Эстонии продается всего пять Rolls-Royce, три из которых имеют возраст более 20 лет.

5. Среди различных Ferrari и Lamborghini на пятой позиции оказался Mercedes-Benz SLS AMG Roadster Designo с первичной регистрацией в 2012 году. Пробег у этого автомобиля составляет 38500 км. Объем двигателя — 6.2л V8. Цена авто — 179 тысяч евро.

Латвия

В Латвии, согласно сайту ss.lv продается 18035 авто. Из них 51 авто имеет стоимость больше 60 тысяч евро. Так выглядит ТОП-5 в Латвии:

1. Mercedes G55. Первую строчку в рейтинге самых дорогих авто занимает представитель немецкого автопрома. Внедорожник 2020 года выпуска продают в сером цвете с почти нулевым пробегом. У авто бензиновый двигатель объемом 4 литра. Цена составляет 199 тысяч евро.

2. Jaguar XE. Оранжевый седан 2020 года выпуска продают также с минимальным пробегом. Авто имеет 5-литровый бензиновый двигатель и яркий внешний вид. Цена — 199 тысяч евро.

3. Maybach S560. Этот автомобиль бизнес-класса, по-видимому, был правительственным. Выпущен в 2018 году. В нем шикарно все, от эксклюзивного салона Designo, до выдвижных столов и массажных сидений в середине авто. Имеет пробег 14400 км. Авто продают за 135 тысяч евро.

4. Porche Cayenne. Этот автомобиль 2020 года выпуска имеет бензиновый двигатель 2.9 литра. Пробег у этого авто составляет 13 тысяч километров. Цена — 112 тысяч евро.

5. Tesla Model X. Электрокар был выпущен в 2020 году в черном цвете. Имеет минимальный пробег и запас хода более 500 километров. Цена авто составляет 107 тысяч евро.

Литва

В Литве, согласно сайту autoplius.lt, продается 33 тысячи 932 авто. Из них стоимостью больше 60 тысяч евро представлено всего 186 авто. Ниже ТОП-5 из самых дорогих предложений.

1. На первой позиции находится Rolls-Royce Cullinan. Люксовый внедорожник имеет бензиновый двигатель 6.8 л. V12. Заявлен нулевой пробег. Представлен с атласной отделкой капота серого цвета, с интерьером из черкесского ореха с открытыми порами, и даже с ковриками из овечьей шерсти. Цена авто составляет 450 тысяч евро.

2. Ferrari 812 Superfast занимает вторую позицию в литовском рейтинге. Этот суперкар желтого цвета имеет пробег 6800 км, а двигатель — 6.5 л. Цена — 280 тысяч евро.

3. Третью позицию в топе занимает Bentley Continental, в насыщенном красном цвете Dragon Red II. Объем двигателя — 4л. А пробег — 5000 км. Цена авто составляет 254 тысячи евро.

4. Mercedes-Benz G63 AMG занимает четвертую позицию самых дорогих продаваемых авто. Объем двигателя — 4 л. и полный привод. Пробег составляет 13500 км. Цена — 208 тысяч евро.

5. Porsche 911 занимает пятое место в рейтинге. Спортивное купе представлено с трехлитровым объемом двигателя и пробегом в 7400 км. Цена за авто составляет 159 тысяч евро.

Беларусь

Согласно сайту av.by, в Беларуси продается 67 тысяч транспортных средств. Из них 203 предложения представлены со стоимостью больше 60 тысяч евро. И вот пятерка самых дорогих.

1. Bentley Bentayga представлен с четырехлитровым дизельным двигателем в зеленом цвете. Пробег авто составляет всего 200 километров. Цена авто — 224 тысячи евро.

2. Porsche Taycan Turbo — люксовый электрокар 2020 года выпуска продается в белом цвете, с запасом хода в 350 км. Пробег авто составляет всего 150 км. А цена — 184 тысячи евро.

3. BMW X7 I M50i Individual —занимает третье место в нашем топе. Внедорожник имеет объем двигателя 4.4 л. и пробег 1049 км. Цена — 117 тысяч евро.

4. На четвертом месте в топе еще один электрокар — Tesla Model X, 2020 года выпуска с пробегом всего 50 км. Электрический внедорожник имеет запас хода в 565 километров. Продается за 99 тысяч евро.

5. Audi A8 D5 2018 года выпуска занимает пятое место в рейтинге. Имеет пробег 14770 км. Объем двигателя — трехлитровый дизель. Продается, как и Tesla, за 99 тысячи евро.

Украина

Согласно сайту AUTO.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.com Marketplaces), в Украине продается 174 тысячи автомобилей. Из них стоимость более 60 тысяч евро — 1668 предложений. И топ самых дорогих авто выглядит так.

1. На первом месте в рейтинге — бронированный Mercedes-Benz Maybach S 650. Авто 2019 года выпуска с пробегом 9 тысяч километров. Полная комплектация с 6.5-литровым бензиновым двигателем. Цена за авто — 595 тысяч евро. Кстати этим же частным салоном продается и еще один бронированный Mercedes, стоимостью 469 тысяч евро.

2. Porsche 911 GT2 RS — занимает вторую позицию. Спорткар 2018 года выпуска представлен с бензиновым двигателем объемом 3.8 л. Пробег — 54 км. Цена — 444 тысячи евро.

3. Rolls-Royce Cullinan 2019 — люксовый кроссовер 2019 года, продается с пробегом 14 тысяч км. Объем бензинового двигателя — 6.75 л. Цена — 442 тысячи евро.

4. Lamborghini Urus занимает четвертую позицию в нашем топе. Авто 2020 года выпуска, с пробегом две тысячи километров. Имеет объем двигателя 4.0 литра. Цена — 350 тысяч евро.

5. Mercedes-Benz G 63 AMG Brabus — авто 2019 года выпуска, с пробегом шесть тысяч километров. Объем двигателя составляет 4 литра. А цена — 263 тысячи евро.

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