ТОП-5 самых дорогих авто: что продают от Эстонии до Украины?

Эстония

В Эстонии, согласно сайту auto24.ee, на конец августа 2020 года продавалось 21 тысяча 369 транспортных средств. И с ценой больше 60 тысяч евро их всего 519.

Вот пятерка самых дорогих автомобилей.

1. Самым дорогим автомобилем, который выставлен на продажу в Эстонии на сайте auto24.ee, является Porsche 911 GT2RS. Купе 2018 выпуска с бензиновым двигателем объемом 3.8 л. и пробегом в 7200 км продается за 369 тысяч евро.

И в данный момент в Эстонии продается 158 автомобилей этой марки.

2. Еще одно люксовое авто, которое продается на auto24.ee — это Ferrari 812 Superfast 2018 года выпуска. Согласно описанию, у этого купе 8200 км пробега, а двигатель идет с объемом 6.5л. Цена — 318 тысяч евро. Кстати в Эстонии продается всего 20 Ferrari,

3. Третью позицию самых дорогих авто занимает Lamborghini Urus 2020 года выпуска, с 4-литровым двигателем V8. У этого кроссовера пробег 5000 км. И продается он за 300 тысяч евро.

В Эстонии продается всего восемь суперкаров этой марки.

4. Люксовый Rolls-Royce Dawn занимает четвертую позицию в нашем топе. Первичная регистрация кабриолета была произведена в 2016 году. Объем двигателя — 6.6 V12, а пробег — 14500 км. Цена за это авто на сайте auto24.ee составляет 269 тысяч евро.

В Эстонии продается всего пять Rolls-Royce, три из которых имеют возраст более 20 лет.

5. Среди различных Ferrari и Lamborghini на пятой позиции оказался Mercedes-Benz SLS AMG Roadster Designo с первичной регистрацией в 2012 году. Пробег у этого автомобиля составляет 38500 км. Объем двигателя — 6.2л V8. Цена авто — 179 тысяч евро.

Латвия

В Латвии, согласно сайту ss.lv продается 18035 авто. Из них 51 авто имеет стоимость больше 60 тысяч евро. Так выглядит ТОП-5 в Латвии:

1. Mercedes G55. Первую строчку в рейтинге самых дорогих авто занимает представитель немецкого автопрома. Внедорожник 2020 года выпуска продают в сером цвете с почти нулевым пробегом. У авто бензиновый двигатель объемом 4 литра. Цена составляет 199 тысяч евро.

2. Jaguar XE. Оранжевый седан 2020 года выпуска продают также с минимальным пробегом. Авто имеет 5-литровый бензиновый двигатель и яркий внешний вид. Цена — 199 тысяч евро.