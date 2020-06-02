02.06.2020, 14:10

Теперь на водительское удостоверение автоматом ставится отметка о праве на управление мопедом

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EST
Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019
Foto: Andres Putting

Начиная с 02.06.2020 на водительском удостоверении и первичном водительском удостоверении будет автоматически указываться также категория AM, то есть право на управление мопедом. Дополнительных экзаменов для этого проходить не нужно.

Хотя действующее законодательство уже сейчас позволяет при наличии любой категории управлять и транспортным средство категории AM, у жителей Эстонии с этим возникали проблемы за границей, поскольку при аренде за пределами ЕС мопеда иногда требовалось наличие в правах отметки правах о АМ-категории.

В дорожном регистре пометка о праве на управление транспортным средством категории АМ будет сделана автоматически всем, у кого уже имеются права. Для получения физической отметки на правах следует получить новый документ.

Кто может управлять моторно-транспотрным средством категории АМ?

- лица, родившиеся до 1 января 1993 года, даже если они не имеют прав какой-либо категории. Тем не менее, настоятельно рекомендуется пройти соответствующее обучение.

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- лица, имеющие право на управление моторно-транспортным средством любой категории.

Если права на любую категорию получены до 19.01.2013, то датой первичного получения АМ-категории считается 19.02.2013. Если права получены после 19.01.2013, то датой первичного получения прав считается дата получения соответствующей категории.

Если на правах отмечено несколько категорий, то датой первичного получения АМ-категории считается дата получения самой ранней категории ( но не ранее 19.01.2013).

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