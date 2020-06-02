Теперь на водительское удостоверение автоматом ставится отметка о праве на управление мопедом

Хотя действующее законодательство уже сейчас позволяет при наличии любой категории управлять и транспортным средство категории AM, у жителей Эстонии с этим возникали проблемы за границей, поскольку при аренде за пределами ЕС мопеда иногда требовалось наличие в правах отметки правах о АМ-категории.

В дорожном регистре пометка о праве на управление транспортным средством категории АМ будет сделана автоматически всем, у кого уже имеются права. Для получения физической отметки на правах следует получить новый документ.

Кто может управлять моторно-транспотрным средством категории АМ?

- лица, родившиеся до 1 января 1993 года, даже если они не имеют прав какой-либо категории. Тем не менее, настоятельно рекомендуется пройти соответствующее обучение.

- лица, имеющие право на управление моторно-транспортным средством любой категории.

Если права на любую категорию получены до 19.01.2013, то датой первичного получения АМ-категории считается 19.02.2013. Если права получены после 19.01.2013, то датой первичного получения прав считается дата получения соответствующей категории.

Если на правах отмечено несколько категорий, то датой первичного получения АМ-категории считается дата получения самой ранней категории ( но не ранее 19.01.2013).