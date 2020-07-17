Telia меняет свой автопарк на электромобили

Telia поставила перед собой амбициозную цель — к 2030 году компания хочет достичь точки, в которой количество выбрасываемого в воздух CO2 будет равно нулю. Достижению этой цели способствует замена нынешнего автомобильного парка. Сегодня прибыли первые два электромобиля Hyundai KONA, вставшие у головного офиса Telia Mustamäe. Электромобили в первую очередь предназначены для деловых поездок, но сотрудники компании также могут арендовать их для личного пользования. К концу года добавится еще 13 автомобилей, которые постепенно заменят сегодняшний автопарк. В следующем году будет доставлено еще 45 электромобилей. Автомобили будут находиться при офисах Telia в Таллинне, Тарту и Пярну.

”Весной этого года мы провели среди наших сотрудников опрос, который показал, что каждый день наши люди в сумме проезжают почти 45 000 километров от дома до работы и обратно. Это означает, что за неделю сотрудники Telia 5,6 раза объезжают земной шар! Цель замены нашего автопарка состоит в том, чтобы снизить углеродный след Telia и повысить знания сотрудников и клиентов об эксплуатации электромобилей. Я считаю, что компании должны предпринимать именно такие шаги для сохранения нашей общей окружающей среды”, — сказала Мари-Лийс Вихул, руководитель административно-хозяйственного отдела Telia.

Цель предприятия — к 2030 году полностью избавить свою деятельность от выбросов CO2 и отходов благодаря ответственной дигитализации, в которую вкладывают, прежде всего, на всех внутренних рынках компании. Помимо внедрения электромобилей, цели Telia Eesti также включают безбумажную работу своих офисов, организацию дней цифровой уборки, продвижение цифровой розничной торговли и пр.