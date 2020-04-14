14.04.2020, 13:42

Техосмотр в режиме ЧП: можно ли ездить без документа и как себя вести на проверке

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Tehnoülevaatus
TehnoülevaatusFoto: Hendrik Osula

Департамент шоссейных дорог ответил на важные вопросы для автомобилистов — оказывает, без техосмотра можно ехать на тестирование на коронавирус.

Нужно ли предоставлять транспортное средство на техосмотр во время чрезвычайного положения?

Ограничений на деятельность техосмотра в связи с чрезвычайным положением не установлено. На техосмотр требуется представить транспортное средство, которое используется в дорожном движении.

Моги ли я ездить на транспортном средстве без техосмотра?

На транспортном средстве, у которого отсутствует действующий техосмотр, разрешено ехать осторожно, учитывая характер опасности, и исключительно по кратчайшему пути

  • в ближайшую ремонтную мастерскую,
  • в пункт техосмотра,
  • на место парковки.
  • Во время чрезвычайного положения не применяются наказания за движение на транспортном средстве без техосмотра в пункт тестирование на коронавирус.
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Как вести себя на техосмотре во время чрезвычайного положения?

Пункты техосмотра вы найдете здесь.

Представляя автомобиль на техосмотр, просим соблюдать следующие указания по безопасному проведению техосмотра.

  1. Выберите подходящий пункт техосмотра, проконсультируйтесь с пунктом техосмотра, какое время было бы наилучшим для прохождения техосмотра, чтобы избежать ожидания в очереди.
  2. По возможности забронируйте время проведения техосмотра и уплатите плату по банковской ссылке, чтобы уменьшить прямой контакт с работником техосмотра.
  3. Отправляясь на техосмотр, запаситесь по возможности средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки, чистящие салфетки).
  4. По прибытии на техосмотр используйте средства индивидуальной защиты и сообщите о своем прибытии работнику техосмотра, например, используя телефон или сигнал.
  5. По прибытии на техосмотр, поместите документы о регистрации автомобиля на приборную панель без обертки и ключ зажигания так, чтобы работник техосмотра получил его без прямого контакта с вами.
  6. Дополнительное оснащение автомобиля – огнетушитель, знак аварийно остановки, упорные башмаки и при необходимости средства первой помощи – поместите для работника техосмотра в легкодоступное место. Чем меньше работник техосмотра будет находиться в автомобиле, тем безопаснее будет проведение техосмотра.
  7. При прохождении техосмотра, пожалуйста, находитесь на безопасном расстоянии (прибл. 5 метров) от работника техосмотра и желательно на свежем воздухе (на улице). Соблюдайте инструкции, находящиеся или полученные в пункте техосмотра.
  8. По окончании техосмотра работник техосмотра оформит регистрационные документы и положит их на приборную панель. С решением техосмотра «повторный» выдается дополнительно карта контроля, на которой зафиксированы имеющиеся у автомобиля недостатки. Если у вас есть вопросы, то общайтесь с работником техосмотра на свежем воздухе на достаточном расстоянии и используйте одновременно средства индивидуальной защиты.
  9. Если по прибытии на техосмотр у вас отсутствовало бронирование и за техосмотр не было уплачено, выслушайте рекомендации работника техосмотра и соблюдайте указания, которые вывешены в пункте техосмотра.
  10. По окончании техосмотра протрите чистящими салфетками места, до которых дотрагивался работник техосмотра, и проветрите автомобиль.

Что работник техосмотра проверяет в автомобиле, то есть что я должен протереть после техосмотра?

  1. Работник техосмотра проверяет в салоне автомобиля следующие части:
  2. Рулевое колесо и выключатель устройства звукового сигнала.
  3. Рычаги/штанги, крепящиеся к рулевой колонке.
  4. Выключатель фар и обогрева.
  5. Солнцезащитный козырек и рычаг открытия капота.
  6. Рычаг переключения передач и рычаг стояночного тормоза.
  7. Выключатели и рычаги стеклоподъемника.
  8. Дверные ручки (внутренние и внешние).
  9. Ремень безопасности, пряжки и замки ремня безопасности.
  10. Выключатели или рычаги регулировки сиденья.
  11. Рычаг или выключатель открытия крышки топливного бака и пробка топливного бака.
  12. Дополнительное оснащение.
  13. Ключ зажигания и документы регистрации автомобиля.
  14. Выключатель аварийного выхода (при его наличии).

NB! Некоторые чистящие салфетки могут повредить поверхности автомобиля и свидетельство о регистрации.

Как проводить техосмотр для автомобиля, если автомобиль находится за границей?

Вероятно, для автомобиля, числящегося в дорожном регистре Эстонии, возможно провести техосмотр за границей. Если действие техосмотра у автомобиля, находящегося в другой стране, оканчивается и автомобиль нужно использовать для передвижения, то рекомендуем пройти техосмотр в стране нахождения. В таком случае при движении на автомобиле следует иметь при себе документ, удостоверяющий прохождение техосмотра.

Опираясь на действующее законодательство, на сегодняшний день у зарегистрированного в Эстонии автомобиля невозможно перенести результат и действие техосмотра, пройденного за границей, в дорожный регистр Эстонии. Для получения техосмотра, действующего для автомобиля с регистрацией в Эстонии, автомобиль должен пройти техосмотр в Эстонии.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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