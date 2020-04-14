Техосмотр в режиме ЧП: можно ли ездить без документа и как себя вести на проверке

Нужно ли предоставлять транспортное средство на техосмотр во время чрезвычайного положения?

Ограничений на деятельность техосмотра в связи с чрезвычайным положением не установлено. На техосмотр требуется представить транспортное средство, которое используется в дорожном движении.

Моги ли я ездить на транспортном средстве без техосмотра?

На транспортном средстве, у которого отсутствует действующий техосмотр, разрешено ехать осторожно, учитывая характер опасности, и исключительно по кратчайшему пути

в ближайшую ремонтную мастерскую,

в пункт техосмотра,

на место парковки.

Во время чрезвычайного положения не применяются наказания за движение на транспортном средстве без техосмотра в пункт тестирование на коронавирус.

Как вести себя на техосмотре во время чрезвычайного положения?

Пункты техосмотра вы найдете здесь.

Представляя автомобиль на техосмотр, просим соблюдать следующие указания по безопасному проведению техосмотра.