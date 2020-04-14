Техосмотр в режиме ЧП: можно ли ездить без документа и как себя вести на проверке
Департамент шоссейных дорог ответил на важные вопросы для автомобилистов — оказывает, без техосмотра можно ехать на тестирование на коронавирус.
Департамент шоссейных дорог ответил на важные вопросы для автомобилистов — оказывает, без техосмотра можно ехать на тестирование на коронавирус.
Нужно ли предоставлять транспортное средство на техосмотр во время чрезвычайного положения?
Ограничений на деятельность техосмотра в связи с чрезвычайным положением не установлено. На техосмотр требуется представить транспортное средство, которое используется в дорожном движении.
Моги ли я ездить на транспортном средстве без техосмотра?
На транспортном средстве, у которого отсутствует действующий техосмотр, разрешено ехать осторожно, учитывая характер опасности, и исключительно по кратчайшему пути
Как вести себя на техосмотре во время чрезвычайного положения?
Пункты техосмотра вы найдете здесь.
Представляя автомобиль на техосмотр, просим соблюдать следующие указания по безопасному проведению техосмотра.
Что работник техосмотра проверяет в автомобиле, то есть что я должен протереть после техосмотра?
NB! Некоторые чистящие салфетки могут повредить поверхности автомобиля и свидетельство о регистрации.
Как проводить техосмотр для автомобиля, если автомобиль находится за границей?
Вероятно, для автомобиля, числящегося в дорожном регистре Эстонии, возможно провести техосмотр за границей. Если действие техосмотра у автомобиля, находящегося в другой стране, оканчивается и автомобиль нужно использовать для передвижения, то рекомендуем пройти техосмотр в стране нахождения. В таком случае при движении на автомобиле следует иметь при себе документ, удостоверяющий прохождение техосмотра.
Опираясь на действующее законодательство, на сегодняшний день у зарегистрированного в Эстонии автомобиля невозможно перенести результат и действие техосмотра, пройденного за границей, в дорожный регистр Эстонии. Для получения техосмотра, действующего для автомобиля с регистрацией в Эстонии, автомобиль должен пройти техосмотр в Эстонии.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ
Умерший от коронавируса оставил трогательное последнее сообщение
Упрощённое оформление инвалидности будет действовать в МО до 1.10
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе