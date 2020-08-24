Таллиннская муниципальная полиция заменит половину своего автопарка на гибридные автомобили

По словам руководителя Таллиннского департамента муниципальной полиции Айвара Тоомпере, автопарк МуПо нуждается в обновлении и при выборе новых автомобилей исходили из критериев безопасности, удобства и экономичности.

”Наши экипажи передвигаются по Таллинну в режиме 24/7, и автомобиль для немалого числа работников МуПо — это прежде всего рабочее место, в котором проводится значительная часть рабочего времени. Поэтому мы сделали выбор в пользу удобных городских внедорожников, которые к тому же бережно относятся к окружающей среде”.

Именно экологическая составляющая является, по словам Тоомпере, важным аспектом, потому что вместе с другими городскими учреждениями и МуПо хочет внести свой вклад в создание и поддержание зеленой городской среды.

”Мы впервые приобрели для нашего автопарка гибридные автомобили. Надеюсь, что гибриды Toyota хорошо покажут себя в качестве рабочих автомобилей при ежедневном использовании, и в будущем мы планируем замену и остальных машин на гибридные модели”. Тоомпере добавил, что в пользу гибридов говорят также заметная экономия топлива и снижение затрат на обслуживание. На данный момент в планах передать МуПо следующие пять гибридных внедорожников в декабре этого года.

По оценке председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, Toyota C-HR с гибридным приводом — это очень хороший выбор для городской среды и точно надежный рабочий автомобиль. ”Мне отрадно, что мы можем внести свой вклад в зеленую городскую среду и к нам обращаются клиенты, которые взвешивают замену своего автопарка на гибриды — я уверен, что новые Toyota отвечают ожиданиям МуПо. Самозаряжающиеся гибридные автомобили проезжают около половины пути только с помощью электричества, и расходы на топливо ощутимо меньше”. По словам Ныммика важно и то, что в дополнительное оборудование Toyota C-HR входит снаряжение безопасности высокого уровня, что делает езду по городу безопасной.