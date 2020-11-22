Страховка или автовладелец: кто покрывает ущерб от аварии на скользкой дороге, пока зимние шины еще не являются обязательными?

Руководитель портфеля страхования автомобилей ERGO Кайдо Нааритс сказал, что самые серьезные аварии происходят в зимний период именно из-за сложных дорожных условий: ”Снег, гололед, черный лед или даже опавшие листья являются при движении потенциальными источниками опасности. После мягкой осени ”неожиданные” заморозки и ухудшающиеся дорожные условия делают ситуацию особенно опасной, поскольку с наступлением первых морозов шины на автомобилях часто еще не поменяны”.

”Прежде чем начать движение, водитель должен оценить все возможные опасности, включая погодные условия. Он должен сделать все возможное, чтобы автомобиль был безопасным для него самого и для других участников движения. Если водитель попал в аварию из-за езды на летних шинах по сколькой дороге, у страховой компании может возникнуть право уменьшить размер возмещения по страхованию каско или даже вообще отказать в возмещении”, — пояснил Нааритс.

Кайдо Нааритс напомнил водителям, что соблюдать осторожность необходимо и при езде на зимних шинах; ”В случае возможного несчастного случая страхование поможет покрыть финансовые потери, но виновник, разумеется, надолго запомнит крупную аварию”.

Хотя зимние шины являются обязательными с 1 декабря, стоит отметить, что по мере похолодания, сцепление летних шин с дорогой ухудшается, а становящийся жестче и тверже материал шин не удерживает автомобиль на дороге столь же хорошо, как прежде. По словам Нааритса, простейшее правило заключается в том, что замену шин следует планировать, когда дневная температура воздуха стабильно находится на уровне менее 7 градусов: ”Неразумно тянуть с заменой шин до последней минуты. Меняя шины заранее, мы заботимся о других участниках движения, попутчиках, а также о работниках шиномонтажных мастерских, которые с приближением декабря оказываются завалены работой”.