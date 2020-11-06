Страховая компания рассказала, за какой дорожной помощью к ним чаще всего обращаются автомобилисты

За первые девять месяцев этого года дорожная помощь клиентам PZU потребовалась 1780 раз, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Почти треть случаев пришлись на услуги буксировки (586 случаев), что на 12% меньше, чем в прошлом году.

В третьем квартале, однако, люди очень часто обращались за помощью с шинами — 121 раз. Это является рекордом за последние два года. Трудно назвать непосредственную причину, но летом люди определенно много ездили по Эстонии, по дорогам самого разного качества.

”За последние три года клиенты PZU стали реже вызывать дорожную помощь, что можно объяснить обновлением автопарка. Например, буксировка с каждым годом требуется все реже — может сказываться большая надежность новых автомобилей. Буксировка требуется в основном после аварий, когда машина не может двигаться самостоятельно. Буксир также используется в случае технических неисправностей, если невозможно продолжить движение — например, если на приборной панели загораются красные индикаторы неисправности, мощность двигателя значительно снижается, возникают неисправности в электрической системе или коробке передач, не работает ключ зажигания”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

Часто у автомобилей отсутствует запасное колесо

Танне добавил, что в автомобилях со спущенными шинами часто не оказывается запасного колеса, шину невозможно отремонтировать на месте, и автомобиль приходится буксировать в мастерскую: ”С этого года партнером PZU является мобильная шиноремонтная мастерская, что упрощает оказание помощи автомобилистам”.

В этом году несколько увеличилась потребность в помощи при запуске двигателя — эту проблему владельцы более слабых аккумуляторов особенно остро ощущают в зимние месяцы. ”Проблемы с заводом в холодную погоду в основном вызваны слишком короткими поездками по городу, во время которых генератор не успевает обратно зарядить аккумулятор до того уровня, который требуется для завода машины. В такой ситуации поможет более продолжительная поездка, которая зарядит аккумулятор должным образом, или даже замена аккумулятора, если его срок службы подошел к концу”, — сказал Танне.