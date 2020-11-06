06.11.2020, 13:15

Страховая компания рассказала, за какой дорожной помощью к ним чаще всего обращаются автомобилисты


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Mootoriõli
MootoriõliFoto: Ilmar Saabas

Как показывает анализ компании PZU Kindlustus, водители, которые обращаются за дорожной помощью, чаще всего нуждаются в буксировке, но этим летом был зафиксирован рекорд последних двух лет по количеству услуг помощи с шинами. Дорожная помощь, впрочем, все же требовалась меньше, чем несколько лет назад.

За первые девять месяцев этого года дорожная помощь клиентам PZU потребовалась 1780 раз, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Почти треть случаев пришлись на услуги буксировки (586 случаев), что на 12% меньше, чем в прошлом году.

В третьем квартале, однако, люди очень часто обращались за помощью с шинами — 121 раз. Это является рекордом за последние два года. Трудно назвать непосредственную причину, но летом люди определенно много ездили по Эстонии, по дорогам самого разного качества.

”За последние три года клиенты PZU стали реже вызывать дорожную помощь, что можно объяснить обновлением автопарка. Например, буксировка с каждым годом требуется все реже — может сказываться большая надежность новых автомобилей. Буксировка требуется в основном после аварий, когда машина не может двигаться самостоятельно. Буксир также используется в случае технических неисправностей, если невозможно продолжить движение — например, если на приборной панели загораются красные индикаторы неисправности, мощность двигателя значительно снижается, возникают неисправности в электрической системе или коробке передач, не работает ключ зажигания”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

Часто у автомобилей отсутствует запасное колесо

Танне добавил, что в автомобилях со спущенными шинами часто не оказывается запасного колеса, шину невозможно отремонтировать на месте, и автомобиль приходится буксировать в мастерскую: ”С этого года партнером PZU является мобильная шиноремонтная мастерская, что упрощает оказание помощи автомобилистам”.

В этом году несколько увеличилась потребность в помощи при запуске двигателя — эту проблему владельцы более слабых аккумуляторов особенно остро ощущают в зимние месяцы. ”Проблемы с заводом в холодную погоду в основном вызваны слишком короткими поездками по городу, во время которых генератор не успевает обратно зарядить аккумулятор до того уровня, который требуется для завода машины. В такой ситуации поможет более продолжительная поездка, которая зарядит аккумулятор должным образом, или даже замена аккумулятора, если его срок службы подошел к концу”, — сказал Танне.

Среди причин обращения за дорожной помощью также можно выделить следующие:

· Аккумулятор часто разряжается из-за того, что автомобиль находится на стоянке в течение длительного времени, а также из-за невыключенной лампочки в салоне

· Помимо проблем с аккумулятором, проблемы в электрической системе вызывает генератор

· Иногда люди оставляют ключи в автомобиле или не работает пульт

· Один клиент купил машину на площадке, а наутро она не завелась

· Был случай, когда после ремонта коробки передач из нее вылилось масло

”Иногда просто звонок по телефону вызова дорожной помощи оказывает магический эффект. Порой люди перезванивают, чтобы сообщить выехавшему по вызову специалисту, что проблема решилась: клиенту удалось самостоятельно запустить автомобиль, включить передачу, найти запасной ключ или заставить работать пульт”, — добавил Танне.

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