Страховая компания предупреждает: в снегопад опасность представляет не только скользкая дорога!

Первый снег уже позади, а эстонские водители, в большинстве своем, умеют менять стиль вождения с поправкой на скользкие дороги и посредственную видимость, от которых никуда не деться в зимние месяцы. Тем не менее, по словам представителя страховой компании PZU Kindlustus, нередки случаи, когда глыбы, неожиданно выпадающие из-под подкрылков или падающие с крыш больших грузовиков, причиняют существенный ущерб другим транспортным средствам.

”К счастью, в большинстве случаев ущерб, причиненный такими снежными глыбами, бывает умеренным, ограничиваясь вмятинами, царапинами или разбитым лобовым стеклом. И все же следует учитывать, что в особенности в темное время удар может сильно напугать водителя, что приведет к аварийной ситуации. Кроме того, если крупная глыба попадет под днище или подкрылок небольшого автомобиля, возможна также потеря управляемости, а на шоссе, где автомобили едут на большой скорости, это крайне опасно”, — рассказал Теэт Ярв, глава группы рассмотрения ущерба транспортным средствам PZU.

По словам Ярва, в этом году уже поступил ряд сообщений о подобных случаях, но их последствия, к счастью, были не особо серьезные. ”В одном случае, например, на четырехполосном шоссе глыба льда слетела с крыши фуры, разбив лобовое стекло и левое боковое стекло двигавшегося рядом грузового автомобиля. Пострадавший автомобиль также был довольно большим, но можно представить, какими были бы последствия для обычного легкового автомобиля”, — прокомментировал Ярв.

Недостаточная дистанция часто становится причиной дорожно-транспортных происшествия и летом, но зимой особенно важно ехать на приличном расстоянии от едущего впереди автомобиля.

”Самое главное, конечно, в том, что в условиях скользкой дороги увеличивается тормозной путь, но не следует забывать и о том, что недостаточная дистанция ухудшает видимость. Ну и, конечно же, опасность представляют уже упомянутые глыбы спрессованного снега, которые быстро образуются под подкрылками при движении по шоссе в условиях сильного снегопада, — сказал Ярв, порекомендовав водителям обязательно проверять, не образовались ли под подкрылками комья снега, в особенности если предстоит продолжительная поездка по шоссе. — Плотная снежно-ледяная смесь под подкрылками также изнашивает и повреждает шины, и даже может плохо сказаться на управляемости автомобиля”.