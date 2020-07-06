Страхование каско: 5 видов ущерба, который может быть причинен вашему автомобилю в летний период

Высокая температура в летний период влияет на давление в шинах

Высокая температура в летние месяцы может вызвать повышение давления в шинах, что в свою очередь влияет на управляемость автомобилем, его способность к маневрированию и длину тормозного пути. Кроме того, если давление в шине неподходящее, резина изнашивается неравномерно и значительно быстрее, что может привести к прерыванию поездки или даже к аварии.

"Если резина лопнула, и нет возможности продолжить поездку, на помощь придет услуга автопомощи, которую мы предлагаем в рамках договора страхования каско — круглосуточная помощь как в случае лопнувшей шины, так и на случай других мелких неприятностей", — комментирует Кяэрамеэс. Важно учитывать тот факт, что в том случае, если шину починить невозможно, автомобиль будет отбуксован в ближайшую мастерскую, где ремонтные работы автовладелец должен будет оплатить самостоятельно.

В летние вечера более активны как водители автомобилей, так и лесные животные

Во время отпусков большое количество поездок совершается также в вечерние часы, т.к. на улице светло, и дорожные условия хорошие. Однако, к сожалению, в это же время более активны и лесные животные. "Наезд на животного может повлечь за собой серьезный ущерб для автомобиля, который можно компенсировать только на основании договора о страховании каско", — комментирует руководитель отдела разработки новых продуктов в области страхования автомобилей и оборудования фирмы IIZI. Следует учитывать тот факт, что некоторые страховые общества компенсируют без собственной ответственности только лишь столкновение с лесным животным, а у других страхователей важную роль может играть место происшествия, в зависимости от того, произошло ли оно на территории населенного пункта или же за его пределами", — подчеркивает Кяэрамеэс.

Забитые автомобилями прибрежные парковки таят в себе опасность появления вмятин на кузове

В летние месяцы парковки возле пляжей заполнены автомобилями, что также может стать причиной причинения ущерба автомобилю. Зачастую люди паркуются в не предназначенных для этого местах, для маневров остается недостаточно места, или же можно нечаянно задеть дверью своего автомобиля соседний. После такого неожиданного досадного происшествия водитель, причинивший ущерб, нередко паркуется в другом месте или вообще уезжает, в результате чего не удается найти виновника, ведь на большинстве парковок возле пляжей отсутствуют видеокамеры. "Если виновника найти не удается, ущерб может минимизировать страхование каско, которое поможет вам привести в порядок свой автомобиль", — отмечает Кяэрамеэс. Вам нужно будет выплатить лишь сумму собственной ответственности, указанную в договоре страхования.