06.07.2020, 15:57

Страхование каско: 5 видов ущерба, который может быть причинен вашему автомобилю в летний период


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Rehvivahetus
RehvivahetusFoto: Tanel Meos

В летние месяцы интенсивность движения намного выше, и водители получают намного больше радости от вождения. Какой же ущерб может быть причинен вашему автомобилю в летний период, от которого можно себя защитить при помощи страхования каско? Ситуацию комментирует руководитель отдела разработки новых продуктов в области страхования автомобилей и оборудования фирмы IIZI Трийн Кяэрамеэс.

Высокая температура в летний период влияет на давление в шинах

Высокая температура в летние месяцы может вызвать повышение давления в шинах, что в свою очередь влияет на управляемость автомобилем, его способность к маневрированию и длину тормозного пути. Кроме того, если давление в шине неподходящее, резина изнашивается неравномерно и значительно быстрее, что может привести к прерыванию поездки или даже к аварии.

"Если резина лопнула, и нет возможности продолжить поездку, на помощь придет услуга автопомощи, которую мы предлагаем в рамках договора страхования каско — круглосуточная помощь как в случае лопнувшей шины, так и на случай других мелких неприятностей", — комментирует Кяэрамеэс. Важно учитывать тот факт, что в том случае, если шину починить невозможно, автомобиль будет отбуксован в ближайшую мастерскую, где ремонтные работы автовладелец должен будет оплатить самостоятельно.

В летние вечера более активны как водители автомобилей, так и лесные животные

Во время отпусков большое количество поездок совершается также в вечерние часы, т.к. на улице светло, и дорожные условия хорошие. Однако, к сожалению, в это же время более активны и лесные животные. "Наезд на животного может повлечь за собой серьезный ущерб для автомобиля, который можно компенсировать только на основании договора о страховании каско", — комментирует руководитель отдела разработки новых продуктов в области страхования автомобилей и оборудования фирмы IIZI. Следует учитывать тот факт, что некоторые страховые общества компенсируют без собственной ответственности только лишь столкновение с лесным животным, а у других страхователей важную роль может играть место происшествия, в зависимости от того, произошло ли оно на территории населенного пункта или же за его пределами", — подчеркивает Кяэрамеэс.

Забитые автомобилями прибрежные парковки таят в себе опасность появления вмятин на кузове

В летние месяцы парковки возле пляжей заполнены автомобилями, что также может стать причиной причинения ущерба автомобилю. Зачастую люди паркуются в не предназначенных для этого местах, для маневров остается недостаточно места, или же можно нечаянно задеть дверью своего автомобиля соседний. После такого неожиданного досадного происшествия водитель, причинивший ущерб, нередко паркуется в другом месте или вообще уезжает, в результате чего не удается найти виновника, ведь на большинстве парковок возле пляжей отсутствуют видеокамеры. "Если виновника найти не удается, ущерб может минимизировать страхование каско, которое поможет вам привести в порядок свой автомобиль", — отмечает Кяэрамеэс. Вам нужно будет выплатить лишь сумму собственной ответственности, указанную в договоре страхования.

Дорожные работы и галька на дороге могут привести к появлению трещин на стекле автомобиля

Как правило, дорожные работы и лето — это неразлучные спутники, с которыми мы соприкасаемся каждый год. Нередко длинные участки дороги временно покрыты галькой или щебнем, который может вылететь из-под колеса идущего впереди автомобиля и попасть в ветровое стекло или же оставить после себя глубокую царапину. Расходы по ремонту стекол в автомобиле часто составляют довольную серьезную сумму — новые модели имеют подогрев стекол, датчики и различные индикаторы прямо на стеклах, и нередко по причине небольшой царапины приходится менять все ветровое стекло. "Как правило, при наличии каско расходы по ремонту или замене стекол компенсируются без суммы собственной ответственности", — говорит Кяэрамеэс. Следует учитывать, что окном автомобиля не считается стеклянная крыша или люк.

Автопоездки с семьей теперь будут максимально беззаботными

Нередко случается так, что мы забываем застраховать самое ценное, что у нас есть. Автомобиль можно отремонтировать или заменить, но ведь пострадать также могут и люди, которые находятся в автомобиле. Следует подумать о себе и о своей семье и сделать совместное путешествие на автомобиле максимально беззаботным. Конечно же, страховка не сможет полностью защитить вас от несчастного случая, однако при помощи страхования от несчастного случая, которое мы предлагаем на основании договора страхования каско, можно минимизировать его последствия и сосредоточить все силы на выздоровлении.

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