Столкновение с лосем может обойтись водителю в десятки тысяч евро

По данным страховой компании, почти две трети случаев составляют столкновения с косулями, столкновения же с лосями встречаются реже.

”Однако в случае столкновения с лосем финансовый ущерб часто превышает средние показатели — некоторые компенсации достигают 15 000 евро. Самым дорогостоящим инцидентом прошлого года стало имевшее место в декабре столкновение грузовика с лосем. Первоначальная сумма ущерба оценивается в 24 000 евро”, — рассказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

По словам Лепвальтс, страховая компания также получает сообщения о происшествиях, когда на дорогу перед автомобилем выбегают еноты, кабаны, лисы или зайцы. Нередки и случаи, когда животные переходят дорогу целым стадом.

”Например, в прошлом году был случай, когда на дорогу перед автобусом неожиданно выбежало стадо кабанов. При столкновении была повреждена передняя часть автобуса, размер ущерба составил 2500 евро. Один водитель рассказал, как на дорогу внезапно выбежали косули, и, хотя он сразу затормозил, машина все же наехала на двух животных. Сумма ущерба составила 1800 евро. В прошлом году также был зафиксирован один из самых редких случаев — столкновение с медведем”, — описала Лепвальтс.

Поскольку столкновения автомобилей с дикими животными происходят достаточно часто, Катерина Лепвальтс напоминает автовладельцам, что обычное дорожное страхование не покрывает ущерб от ДТП с участием животного. Соответствующую защиту обеспечивает страхование каско. ”Однако, если автомобиль не имеет страховки каско, определенно стоит выяснить, можно ли помимо обязательного дорожного страхования выбрать дополнительную защиту, например, так называемое ”Põdrakasko”, которое компенсирует ущерб, причиненный аварией с участием крупного дикого животного”, — добавила Лепвальтс.

В прошлом году компания ERGO зарегистрировала 550 случаев столкновения автомобилей и диких животных. Пятая часть пришлась на Харьюмаа. Многочисленные случаи зарегистрированы также в Тартумаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа.