СТАТИСТИКА | С какой проблемой с автомобилем водители в Эстонии сталкиваются чаще всего?

Статистика If Kindlustus по рассмотрению ущерба показывает, что целых 33% от всех случаев по страхованию каско связаны с ремонтом стекол автомобилей. На втором месте по частоте идет потребность в автопомощи — 20% от всех случаев по страхованию каско.

По словам менеджера по продуктам страхования каско If Kindlustus Меэлиса Тара, сегодня такие проблемы затрагивают многих водителей автомобилей.

”В целом, мы можем сказать, что из каждой сотни использующих страхование каско водителей десять в течение года меняют или ремонтируют стекла своей машины, а пяти водителям из ста требуется автопомощь. Глядя на то, сколько машин движется по нашим дорогам изо дня в день, стоит признать, что данное количество является очень большим”, — объяснил Тара.

Страхование каско оформлено менее чем для половины транспортных средств



Тем не менее, страхованием каско пользуется менее чем половина водителей, передвигающихся на своих машинах по Эстонии. Учитывая данное обстоятельство, ясно, что очень многие водители относятся к вышеуказанным проблемам так, как будто они просто не могут быть решены.

”Вероятно, в такой ситуации люди пытаются использовать альтернативные меры — например, при необходимости завести машину они обращаются за помощью к знакомым, или же, если машина по какой-то причине отказывается ехать, они заказывают буксир”, — объяснил Тара.

По словам исполнительного директора компании Carglass Eesti, которая занимается ремонтом и заменой стекол, статистика говорит о том, что у более чем половины водителей ремонт или замену стекол машины оплачивает страховое общество, и что сами люди делают это значительно реже.

”Если мы примем во внимание статистику по несчастным случаям, то можно предположить, что многие транспортные средства передвигаются по нашим дорогам с поврежденными стеклами. Езда с поврежденным лобовым стеклом, несомненно, не является безопасной, так как трещины и царапины на окнах ухудшают видимость. Это особенно сильно проявляется в темное время суток, когда исходящий от других машин свет неестественным образом преломляется в местах трещин на стекле, что еще больше мешает водителю. Кроме того, поврежденные лобовые стекла обуславливают проблемы весной и осенью при низком или ярком солнце”, — добавил Фрейберг.