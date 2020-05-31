Статистика автопомощи: обычно у обочины застревают из-за проблем с электрикой

”Большая часть проблем с электрикой случается, как правило, зимой, когда автомобиль не заводится, но вообще количество неполадок с электрикой постоянно растет, поскольку автопарк становится современнее и электроника играет все более важную роль, — пояснил руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер. — Поставщики услуги автопомощи уже наполовину являются IT-специалистами и наполовину — электриками”.

В месяц совершается чуть больше 40 вызовов, а в течение года необходимость в автопомощи распределяется довольно равномерно: холод и гололед вызывают, конечно, больше проблем, но летом совершается больше поездок, поэтому и летом люди часто нуждаются в технической поддержке. Важным показателем здесь является то, как часто удается решить проблему на месте, у обочины.

”Партнеру страхового общества Salva по оказанию автопомощи, компании Falck на месте удается ликвидировать около трети поломок, что является очень хорошим результатом, в том числе и для клиента, который, разумеется, хочет продолжить путь, а не везти машину в ремонт, — отметил Тохвер. — На самом деле, довольно много случаев, когда люди не догадываются, что вызов автопомощи мог бы быстро решить проблему”.

В качестве примера Тохвер приводит лопнувшие шины или неработающие фары. Если колесо, например, наехало на гвоздь или что-нибудь острое, то у автопомощи при себе имеется комплект для починки. Перегоревшие лампочки также можно заменить у обочины, чтобы клиент смог двигаться дальше. ”В разработке находится даже решение, которое позволит зарядить севший аккумулятор электромобиля при помощи буксира”, — отметил Тохвер.

Каждый месяц клиенты Salva нуждаются в автопомощи, и находясь за границей. В таком случае нужно позвонить по обычному номеру автопомощи Falck, а операторы уже сами свяжутся с иностранными партнерами. ”Проблемы за рубежом чаще случаются летом, когда люди отправляются в дальние автопутешествия. В этом году из-за вируса ожидается рост автопоездок в соседние страны, поскольку летать далеко еще нельзя или затруднительно”, — добавил Тохвер.