09.08.2020, 08:34

Срок действия медицинских справок истекает у нескольких тысяч водителей


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Tegevused roolis 8.07.2020
Tegevused roolis 8.07.2020Foto: Andres Putting

К 18 августа более 14 000 медицинских водительских справок окажутся недействительными. В полиции предостерегают, без соответствующего документа человек лишится и права управлять транспортным средством, сообщает Актуальная камера.

Полиция настоятельно рекомендует сверить даты, ведь в большинстве случаев сроки действия медицинской справки и водительских прав не совпадают.

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