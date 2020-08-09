09.08.2020, 08:34
Срок действия медицинских справок истекает у нескольких тысяч водителей
К 18 августа более 14 000 медицинских водительских справок окажутся недействительными. В полиции предостерегают, без соответствующего документа человек лишится и права управлять транспортным средством, сообщает Актуальная камера.
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