Специалист по продаже шин рассказал, чем опасна дешевая зимняя резина

Такие пояснения предоставил специалист фирмы Rezzemaks Павел Жемков в интервью радиостанции "Радио 4".

"Если шины очень дешевые, то состав резины может быть не такой хороший, т.е. она будет дубеть уже при температуре от -7 до -10, как пластмасса, и эффекта от нее, можно сказать, никакого", — сказал Жемков.

По его словам, к выбору резины следует подойти внимательно, изучив отзывы и рекомендации на конкретные модели шин.

"Конечно, можно читать отзывы в интернете про каждую резину и спрашивать у мастеров, что они посоветуют", — добавил Жемков.

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