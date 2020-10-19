Специалист по продаже шин рассказал, чем опасна дешевая зимняя резина

При покупке зимних шин следует ориентироваться на цену, отзывы пользователей и рекомендации специалистов, поскольку дешевая резина утрачивает свои свойства даже при относительно небольшой минусовой температуре, передает RusERR.
Такие пояснения предоставил специалист фирмы Rezzemaks Павел Жемков в интервью радиостанции "Радио 4".
"Если шины очень дешевые, то состав резины может быть не такой хороший, т.е. она будет дубеть уже при температуре от -7 до -10, как пластмасса, и эффекта от нее, можно сказать, никакого", — сказал Жемков.
По его словам, к выбору резины следует подойти внимательно, изучив отзывы и рекомендации на конкретные модели шин.
"Конечно, можно читать отзывы в интернете про каждую резину и спрашивать у мастеров, что они посоветуют", — добавил Жемков.
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