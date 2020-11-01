01.11.2020, 21:50

Советы специалиста: почему регулярная мойка автомобилей важна в условиях эстонского климата?


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Jazzi autopesula
Jazzi autopesulaFoto: Karli Saul

В преддверии слякотной осени и холодной зимы многие автовладельцы оказываются перед дилеммой – нужно ли и как часто мыть автомобиль, а также как это делать максимально эффективно. Circle K приводит три совета по поводу того, что следует учитывать в связи с мойкой автомобиля.

1. Регулярная мойка сохраняет корпус автомобиля, благодаря чему он выглядит почти как новый

Ян Оса, менеджер автомоек Circle K, рассказал, что частота мойки автомобиля зависит от того, как часто и по каким дорогам вы ездите, а также где паркуете автомобиль. ”Транспортное средство следует мыть регулярно, как минимум 1-2 раза в месяц, обеспечивая долго держащийся защитный слой на автомобиле. Основные признаки того, что автомобиль нуждается в более частой мойке, — это мёртвые насекомые на капоте, птичьи экскременты, приклеившийся древесный сок, соли на корпусе и окнах”, — пояснил Оса.

По словам Элны-Эвы Терасмяги, директора по маркетингу Hyundai Motor Baltic, автомобили сталкиваются с разным загрязнением, которое может сильно повредить транспортное средство. ”Например, птичьи экскременты могут быть кислотными и повреждать краску и покрытые лаком поверхности. Поэтому рекомендуется при необходимости мыть автомобиль при первой возможности. Хотя погибшие насекомые, как правило, не являются причиной повреждения окрашенной или покрытой лаком поверхности, они затрудняют мойку — надо использовать отдельно средства для отмачивания, удаляющие насекомых”, — пояснила Терасмяги. Она добавила, что в зимний период наибольшую опасность для транспортного средства представляет соль, которая повреждает ходовую часть и диски, способствует появлению ржавчины на днище и отслаиванию лакокрасочного покрытия с колёсных дисков.

Терасмяги отметила, что чем дольше собирается слой грязи, тем труднее будет очистить транспортное средство, поэтому следует заказывать к обычной автомойке также и дополнительное отмачивание. ”В то же время следует быть осторожным при использовании средств для удаления насекомых, битума и отмачивающих средств для мытья дисков — надо руководствоваться инструкциями производителя. Если оставить средство для отмачивания на транспортном средстве слишком надолго, оно, в свою очередь, необратимо повредит лакокрасочную поверхность или защитную лаковую поверхность. Кроме того, определённые химикаты оказывают негативное воздействие на сцепление или расслаивание прокладок или пластиковых поверхностей. Именно поэтому лучше доверять мойку сильно грязного автомобиля автомойкам, где циклы мойки разработаны так, что они не повреждают транспортное средство”, — сказала директор по маркетингу Hyundai Motor Baltic. Она отметила, что зачастую в мастерскую привозят автомобили со следами ржавчины, по которым видно сразу, что они вызваны некорректной мойкой автомобиля.

Также одна из опасностей — мойка под давлением в домашних условиях. ”Зачастую давление в используемых в домашних условиях аппаратов для мойки под высоким давлением слишком сильное, что может повредить лакокрасочную поверхность транспортного средства. Конечно, надо следить, чтобы давление в аппарате при мойке в домашних условиях не превышало 80–90 бар. На автомойках оно, как правило, составляет 70–80 бар”, — пояснила Терасмяги.

2. Транспортные средства следует мыть соответственно сезону

Для каждого времени года характерны свои проблемы для автомобиля: соль, битум, ультрафиолетовое излучение, насекомые и кислотные птичьи экскременты. При этом для удаления различных загрязнений следует использовать разные чистящие средства.

”Из-за климата Эстонии на автомойках Circle K используются разные режимы автомойки и химикаты в зависимости от сезона, чтобы обеспечить высокое качество мойки и полное удаление грязи. Например: зимой программа мойки установлена на удаление солей и битумных пятен, а летом — на удаление насекомых. В случае с мойкой, безусловно, не стоит бояться покрывать транспортное средство воском, поскольку добавление воска позволит сохранить чистоту транспортного средства на более долгое время”, — пояснил Оса.

Терасмяги добавила, что действительно не стоит бояться нанесения воска на автомобиль, поскольку восковое покрытие формирует дополнительный защитный слой вдобавок к лакокрасочному покрытию, который также защищает автомобиль от грязи и в некоторой степени — от внешних воздействий. ”Как правило, каждое посещение автомойки приводит к износу лакокрасочного покрытия в небольшом объёме, поэтому транспортные средства время от времени нуждаются в полировке, чтобы обновить внешний вид лакокрасочного покрытия. Но, конечно, нельзя делать полировку сверх меры, чтобы не повредить толщину лакокрасочного покрытия”, — пояснила представитель Hyundai Motor Baltic.

Ян Оса добавил, что многие избегают автомоек по той причине, что это занимает много времени, но на самом деле всё наоборот. ”Мойка автомобиля в домашних условиях из шланга и без профессиональных чистящих средств занимает в разы больше времени, чем на автомойке. А также при мойке в домашних условиях результат менее долговременный и выше опасность повредить автомобиль”, — подтвердил менеджер автомоек Circle K Eesti.

3. Автомойки экологичнее мойки автомобиля в домашних условиях

”При мытье своего автомобиля дома или на улице использованная вода и химикаты попадают в почву и оттуда впитываются в грунтовые воды, загрязняя таким образом не только то место, где мыли автомобиль, но и окружающую природу. А на наших мойках используются фильтры, которые предотвращают попадание использованной воды и химикатов в грунтовые воды”, — пояснил Оса.

Он добавил, что помимо отвода использованной воды, автомойки экономят воду, уменьшая экологический след и расход воды. ”Мы используем на своих автомойках как можно больше воды вторичного использования. Во время моечной программы использованная вода собирается в баки, проходит очистку, а затем мы снова можем применять её для следующей мойки”, — рассказал он.

Кроме того, на автомойках Circle K используются экологичные моющие средства. ”Мы хотим стать самой экологически чистой сетью автомоек во всей Европе, поэтому в течение многих лет на всех мойках мы используем только экологичные моющие средства, получившие эко-маркировку ”Лебедь” в Северных странах, т. е. эти средства соответствуют строгим экологическим и климатическим требованиям”, — сказал Оса.

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