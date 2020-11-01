Советы специалиста: почему регулярная мойка автомобилей важна в условиях эстонского климата?

1. Регулярная мойка сохраняет корпус автомобиля, благодаря чему он выглядит почти как новый

Ян Оса, менеджер автомоек Circle K, рассказал, что частота мойки автомобиля зависит от того, как часто и по каким дорогам вы ездите, а также где паркуете автомобиль. ”Транспортное средство следует мыть регулярно, как минимум 1-2 раза в месяц, обеспечивая долго держащийся защитный слой на автомобиле. Основные признаки того, что автомобиль нуждается в более частой мойке, — это мёртвые насекомые на капоте, птичьи экскременты, приклеившийся древесный сок, соли на корпусе и окнах”, — пояснил Оса.

По словам Элны-Эвы Терасмяги, директора по маркетингу Hyundai Motor Baltic, автомобили сталкиваются с разным загрязнением, которое может сильно повредить транспортное средство. ”Например, птичьи экскременты могут быть кислотными и повреждать краску и покрытые лаком поверхности. Поэтому рекомендуется при необходимости мыть автомобиль при первой возможности. Хотя погибшие насекомые, как правило, не являются причиной повреждения окрашенной или покрытой лаком поверхности, они затрудняют мойку — надо использовать отдельно средства для отмачивания, удаляющие насекомых”, — пояснила Терасмяги. Она добавила, что в зимний период наибольшую опасность для транспортного средства представляет соль, которая повреждает ходовую часть и диски, способствует появлению ржавчины на днище и отслаиванию лакокрасочного покрытия с колёсных дисков.

Терасмяги отметила, что чем дольше собирается слой грязи, тем труднее будет очистить транспортное средство, поэтому следует заказывать к обычной автомойке также и дополнительное отмачивание. ”В то же время следует быть осторожным при использовании средств для удаления насекомых, битума и отмачивающих средств для мытья дисков — надо руководствоваться инструкциями производителя. Если оставить средство для отмачивания на транспортном средстве слишком надолго, оно, в свою очередь, необратимо повредит лакокрасочную поверхность или защитную лаковую поверхность. Кроме того, определённые химикаты оказывают негативное воздействие на сцепление или расслаивание прокладок или пластиковых поверхностей. Именно поэтому лучше доверять мойку сильно грязного автомобиля автомойкам, где циклы мойки разработаны так, что они не повреждают транспортное средство”, — сказала директор по маркетингу Hyundai Motor Baltic. Она отметила, что зачастую в мастерскую привозят автомобили со следами ржавчины, по которым видно сразу, что они вызваны некорректной мойкой автомобиля.