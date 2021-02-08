Советуют специалисты: можно ли мыть автомобиль при минусовых температурах?

Зимой регулярная мойка автомобиля может откладываться, поскольку водители побаиваются замерзания автомобильных деталей или мойка в такую погоду кажется бессмысленной. Но при этом появление ржавчины, износ краски и коррозия автомобиля лишь некоторые сопутствующие явления, которые могут коснуться транспортного средства в случае не проведения мойки зимой.
”В среднем автомобиль моют, к сожалению, только два раза в год, хотя ради сохранности автомобиля следует его мыть как минимум раз в месяц. К сожалению, преобладает мышление, что дождь обязательно смоет большую грязь, или то, что в холодные дни нельзя вообще мыть автомобиль, поскольку потом не будут открываться двери”, — рассказал руководитель категории автомойки Circle K Ян Оса.
Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Grupp Ахти Аасала добавил, что транспортное средство следует зимой однозначно мыть и одним из важных ключевых слов в этом деле является регулярность. ”Зимой соль и химикаты для чистки дорог попадают на кузов автомобиля. Если они останутся на кузове на долгое время, то химикаты повредят транспортное средство, приведя к опасности возникновения ржавчины”, — сказал Аасала.
Что следует помнить при мойке автомобиля при минусовых температурах? Приведём 3 совета, как сохранять транспортное средство целым и в рабочем состоянии.
Автомобиль нуждается в защитном слое от зимних химикатов
Каждый день соли и химикаты для чистки дорог попадают на автомобиль, поэтому транспортное средство нуждается в защитном слое. ”Преимуществом регулярной мойки является создание на долгое время защитного слоя, благодаря которому транспортное средство будет выглядеть как новое дольше и на кузове не появится постоянный и трудно удаляемый слой грязи”, — заметил руководитель категории автомойки Circle K. Он добавил, что в зимний период на кузов автомобиля попадает соль, повреждающая подвеску и диски, способствующая возникновению ржавчины на днище и отслаиванию краски с дисков.
Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Grupp добавил, что чем дальше откладывать мойку четырёхколёсного друга, тем больший вред нанесут химия и металлические частицы от шипованных шин и тормозов. ”Если химия, битум и слой металлических частиц остаются на автомобиле долго, то поверхностная ржавчина будет проникать внутрь. Если поверхностное пятно ржавчины достаточно просто удалить, то убрать уже проникнувшую внутрь ржавчину можно только в сервисе”, — сказал Аасала.
Помимо слоя соли и битума на автомобиле при езде по зимним дорогам появляется лёд, который, например, оказывает на подвеску увеличенную нагрузку. ”Если ниши для колёс, диски и ходовая часть забиты льдом, то автомобиль тяжелее и подвеска не работает так, как это предусмотрено. Это в свою очередь влияет на управляемость автомобилем, и дополнительная нагрузка может сократить срок службы деталей подвески”, — объяснил Аасала.
Помимо мойки автомобиля Оса и Аасала советуют пользоваться воском для сушки, который наносится на мокрую поверхность автомобиля после мойки, чтобы получить более продолжительный эффект. Специалисты объясняют, что воск образует на поверхностях защитный слой, куда соль и битум так просто не пристанут, и таким образом автомобиль будет оставаться чистым дольше. Также тогда существенно проще чистить автомобиль от снега и льда.
При минусовой температуре высушивайте легко замерзающие детали автомобиля
По словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv Grupp, не стоит бояться мойки автомобиля при минусовых температурах, если мыть правильно. ”После мойки важно автомобиль высушить, чтобы избежать замерзания. Особое внимание следует обращаться на особо чувствительные к замерзанию детали, такие как проёмы дверных ручек, замки, дверные прокладки и дворники”, — рассказал Аасала.
Руководитель категории автомойки Circle K отметил, что в зимний период стоит обрабатывать силиконом прокладки дверей и багажника, а замки смазывать, чтобы избежать неприятного сюрприза, когда двери замёрзли и не открываются и не закрываются. ”Нанесение силикона на прокладки является одним из простейших способов избежать замерзания дверей и с этим справится любой даже дома, побрызгав из специальной бутылки или нанеся вручную предусмотренный для этого силикон на прокладки”, — рассказал Оса.
Также стоит после выезда из тёплой автомойки открыть на недолгое время все двери и проветрить салон. ”Паркуя автомобиль во дворе, вам следует знать, что тёплый салон соприкасается с холодным воздухом и возникает конденсат, под воздействием которого стёкла могут обледенеть изнутри и двери замёрзнуть. Одна простая хитрость заключается в том, что после мойки и качественной сушки, стоит на недолгое время открыть двери автомобиля и проветрить салон, чтобы температуры уравнялись, и не возникало конденсата”, — рассказал Аасала.
Специалисты советуют, что если немедленная сушка автомобиля или его нахождение для сушки в тёплом гараже не возможны, а на улице температура ниже –10 градусов, то разумно подождать с мойкой автомобиля.
Если днище транспортного средства нуждается в чистке
По возможности следует мыть транспортное средство зимой на автоматической мойке, поскольку собирающиеся на днище автомобиля соль, химикаты и прочую зимнюю грязь трудно смыть вручную. ”Многие моют транспортное средство дома, но в этом случае оставляют без внимания именно днище транспортного средства, поскольку к нему трудно подобраться. В то же время, именно находящиеся под транспортным средством детали не обладают защитным слоем лака и краски”, — рассказал руководитель категории автомойки Circle K. Можно помыть автомобиль на мойке самообслуживания, но в этом случае возникает вопрос, как высушить критические места, такие как дверные ручки, замки, прокладки, дворники, и как почистить днище.
Также на автомойках в Эстонии в зависимости от климата имеются разные режимы мойки, чтобы обеспечить качество мойки и полную чистку грязи. ”На автоматических мойках Circle K, например, сезонная моечная программа настроена специально именно для удаления зимней грязи”, — сказал Оса.
Он подчеркнул, что мойка на автомойке экологична, поскольку отработанная вода и химикаты не проникают в подземные воды и не загрязняют природу, а направляются через фильтры в новый оборот, чтобы уменьшить расход воды автомоек и экологический след.
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