Советуют специалисты: можно ли мыть автомобиль при минусовых температурах?

”В среднем автомобиль моют, к сожалению, только два раза в год, хотя ради сохранности автомобиля следует его мыть как минимум раз в месяц. К сожалению, преобладает мышление, что дождь обязательно смоет большую грязь, или то, что в холодные дни нельзя вообще мыть автомобиль, поскольку потом не будут открываться двери”, — рассказал руководитель категории автомойки Circle K Ян Оса.

Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Grupp Ахти Аасала добавил, что транспортное средство следует зимой однозначно мыть и одним из важных ключевых слов в этом деле является регулярность. ”Зимой соль и химикаты для чистки дорог попадают на кузов автомобиля. Если они останутся на кузове на долгое время, то химикаты повредят транспортное средство, приведя к опасности возникновения ржавчины”, — сказал Аасала.

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Автомобиль нуждается в защитном слое от зимних химикатов



Каждый день соли и химикаты для чистки дорог попадают на автомобиль, поэтому транспортное средство нуждается в защитном слое. ”Преимуществом регулярной мойки является создание на долгое время защитного слоя, благодаря которому транспортное средство будет выглядеть как новое дольше и на кузове не появится постоянный и трудно удаляемый слой грязи”, — заметил руководитель категории автомойки Circle K. Он добавил, что в зимний период на кузов автомобиля попадает соль, повреждающая подвеску и диски, способствующая возникновению ржавчины на днище и отслаиванию краски с дисков.

Руководитель послепродажного обслуживания Amserv Grupp добавил, что чем дальше откладывать мойку четырёхколёсного друга, тем больший вред нанесут химия и металлические частицы от шипованных шин и тормозов. ”Если химия, битум и слой металлических частиц остаются на автомобиле долго, то поверхностная ржавчина будет проникать внутрь. Если поверхностное пятно ржавчины достаточно просто удалить, то убрать уже проникнувшую внутрь ржавчину можно только в сервисе”, — сказал Аасала.