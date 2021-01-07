Смотрите, какие марки и модели автомобилей предпочитали покупать в Эстонии в прошлом году

В годовом списке самых продаваемых автомобилей на первом месте Toyota (3330), следом идет Škoda (2883) и Renault (1903), сообщил Эстонский союз автопродавцов AMTEL.
Из моделей самой популярной в 2020 году оказалась Toyota RAV4 (1382), Škoda Octavia (1054) и Toyota Corolla (981). Далее идут Renault Clio, Citroen Berlingo, Škoda Kodiaq, KIA Cee'd и KIA Sportage.
За год в Эстонии продано 18 750 новых автомобилей, что на 29,5% меньше, чем в 2019 году.
Среди типов автомобилей покупатели предпочитали внедорожники, доля которых составила 27,1%.
В 2020 году было продано рекордное для Эстонии число электромобилей - 500.
Фургонов было продано 4006, что на 28,9% меньше, чем годом ранее.
В сегменте грузовиков лучший результат показала Scania (183), далее идут Volvo (122) и Mercedes-Benz (70).
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