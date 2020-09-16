Сегодня в Таллинне можно парковаться бесплатно

Одноразовая бесплатная парковка будет сегодня действовать на всех городских парковочных зонах, а также парковках Ühisteenused AS, Europark и Barking. Чтобы воспользоваться возможностью бесплатной парковки, нужно загрузить мобильное приложение Barking, зарегистрироваться пользователем и ввести удобный способ оплаты. После начала парковки клиента будет снята сумма за услугу, но в течение 2 дней она будет возвращена на счет.

Парковка автомобиля при помощи Barking занимает всего лишь три клика. Сначала клиент должен выбрать зону парковки, затем подтвердить начало парковки, третьим нажатием клиент подтверждает окончание стоянки.

По словам председателя правления AS Ühisteenused Хендо Приймяги, новые платежные системы для оплаты парковки всячески приветствуются. ”Приложение Barking предлагает автомобилистам широкий спектр методов оплаты стоянки, что делает услугу более доступной, в том числе и для иностранцев”, — говорит он.

По словам исполнительного директора Barking Кустаса Кыйва, предприятие планирует выход на новые рынки — в Литве, Польше, Германии и Финляндии. Основным препятствием он считает медленное изменение привычек людей. ”Первые кассы самообслуживания в магазинах в Эстонии были установлены в 2009 году. Прошло десять лет, но половина клиентов все еще делает покупки в обычных кассах, хотя это занимает больше времени. Просто покупатели так привыкли. Так же и в парковочном бизнесе. 40 процентов клиентов до сих пор паркуются через SMS. Это неудобно — сначала нужно поискать знак парковочной зоны, иногда вы выбираете не ту зону, иногда забываете припарковать машину, но такова сила привычки. Перемены потребуют времени”, — сказал он. Кыйв добавил, что клиентами Barking могут стать и предприятия. Бизнес-клиенты имеют право получить возмещение НДС с суммы, уплаченной за парковку через приложение.

Приложение для мобильного телефона Barking появилось в 2015 году, сначала оно работало как приложение для поиска автомойки и парковки. На сегодняшний день Barking привлек более 800 000 евро венчурных инвестиций. Первыми инвесторами предприятия стали Марек Кийса и Райн Лыхмус. В апреле этого года через инвестиционно-торговую платформу Funderbeam компания Barking привлекла инвестиции почти четыреста розничных инвесторов. Платформа Barking насчитывает более 90 000 пользователей.