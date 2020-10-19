С сегодняшнего дня на заправках доступно морозостойкое дизельное топливо

”В ближайшие дни по всей Эстонии ожидаются первые осенние ночные заморозки. Это означает, что дизельным автомобилям пришло время израсходовать летнее дизельное топливо и добавить морозоустойчивое топливо, чтобы обеспечить надежность работы автомобиля даже в холодную погоду”, — сказал менеджер Circle K по моторному топливу Теэдо Мельтс. Он добавил, что если транспортное средство используется нечасто, то существует очень высокая вероятность того, что в баке еще осталось летнее топливо.

Менеджер Circle K по моторному топливу рекомендует всем владельцам автомобилей с дизельными двигателями при первой возможности израсходовать летнее топливо или долить зимнее как можно скорее. ”При минусовой температуре в дизельном топливе с неподходящей степенью морозостойкости образуются кристаллы парафина, которые забивают топливный фильтр, топливо перестает проходить через фильтр, и автомобиль не заводится”, — сказал Мельтс. Помимо заправки зимним топливом, Мельтс рекомендует поддерживать топливный бак автомобиля в зимний период как можно более полным и заправляться чаще, потому что это помогает свести к минимуму количество в баке свободного воздуха, что уменьшает конденсацию водяного пара на внутренних стенках бака и попадание воды в топливо.

Согласно закону, зимнее дизельное топливо с морозостойкостью -26°C должно продаваться на всех заправочных станциях Эстонии с 1 декабря по 29 февраля. С 1 октября по 1 декабря в Эстонии действует переходный период, в течение которого продаваемое дизельное топливо может соответствовать как летним, так и зимним требованиям. ”Поскольку летнее топливо предназначено для использования до первых минусовых температур, переход на зимнее топливо в Эстонии обычно начинается уже в октябре, но точное время каждая сеть заправочных станций решает самостоятельно”, — пояснил Мельтс. Он добавил, что морозостойкость продаваемого в Circle K переходного топлива достигает -16°C.

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