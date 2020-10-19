19.10.2020, 19:41

С сегодняшнего дня на заправках доступно морозостойкое дизельное топливо


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С сегодняшнего дня на заправках доступно морозостойкое дизельное топливо
Foto: Argo Ingver

Зимнее топливо теперь доступно на заправочных станциях Circle K по всей Эстонии. После первых ночных заморозков использование зимнего топлива становится для дизельных автомобилей особенно важной темой.

”В ближайшие дни по всей Эстонии ожидаются первые осенние ночные заморозки. Это означает, что дизельным автомобилям пришло время израсходовать летнее дизельное топливо и добавить морозоустойчивое топливо, чтобы обеспечить надежность работы автомобиля даже в холодную погоду”, — сказал менеджер Circle K по моторному топливу Теэдо Мельтс. Он добавил, что если транспортное средство используется нечасто, то существует очень высокая вероятность того, что в баке еще осталось летнее топливо.

Менеджер Circle K по моторному топливу рекомендует всем владельцам автомобилей с дизельными двигателями при первой возможности израсходовать летнее топливо или долить зимнее как можно скорее. ”При минусовой температуре в дизельном топливе с неподходящей степенью морозостойкости образуются кристаллы парафина, которые забивают топливный фильтр, топливо перестает проходить через фильтр, и автомобиль не заводится”, — сказал Мельтс. Помимо заправки зимним топливом, Мельтс рекомендует поддерживать топливный бак автомобиля в зимний период как можно более полным и заправляться чаще, потому что это помогает свести к минимуму количество в баке свободного воздуха, что уменьшает конденсацию водяного пара на внутренних стенках бака и попадание воды в топливо.

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Согласно закону, зимнее дизельное топливо с морозостойкостью -26°C должно продаваться на всех заправочных станциях Эстонии с 1 декабря по 29 февраля. С 1 октября по 1 декабря в Эстонии действует переходный период, в течение которого продаваемое дизельное топливо может соответствовать как летним, так и зимним требованиям. ”Поскольку летнее топливо предназначено для использования до первых минусовых температур, переход на зимнее топливо в Эстонии обычно начинается уже в октябре, но точное время каждая сеть заправочных станций решает самостоятельно”, — пояснил Мельтс. Он добавил, что морозостойкость продаваемого в Circle K переходного топлива достигает -16°C.

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