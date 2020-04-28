С пятницы на всех заправках Olerex в продажу поступит летний бензин

”Компания Olerex считалась с тем, что начнет продавать летний моторный бензин с 1 мая, как это и предусмотрено законом. На этой неделе Olerex заменит зимний бензин на летний на всех заправочных станциях и повсеместно обеспечит доступность летнего моторного бензина с 1 мая”, — пообещал руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Антон Шафростин.

В связи со снижением потребления моторного бензина во всей Европе Европейская комиссия приняла решение, позволяющее странам-членам продавать зимний моторный бензин на два месяца дольше обычного — до конца июня.

”Нынешняя весна в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, оказалась особенной. Люди не ездят в обычном объеме и у многих продавцов топлива могли скопиться большие запасы зимнего моторного бензина. Поэтому Союз топливных фирм Эстонии внес Министерству окружающей среды предложение продлить разрешение на продажу зимнего бензина до конца мая”, — пояснил Шафростин.

”Несмотря на это, Olerex заменит на своих заправках зимний бензин на летний, чтобы потребители имели возможность заправляться летним бензином, расход которого по сравнению с зимним ниже”, — добавил Шафростин.

В Эстонии с 1 мая по 30 сентября действует требование продавать на заправочных станциях летний моторный бензин с давлением паров в пределах 46-70 кПа. Бензин с более низким давлением паров в теплое время года обеспечивает более стабильную работу автомобильного мотора, предотвращает образование паровых пробок, выделяет в воздух меньше органических соединений и расходуется экономнее, чем топливо с зимним давлением паров.

В розничную топливную сеть Olerex входит 97 станций полного обслуживания и заправочных станций по всей Эстонии.