С нового года брексит изменит требования к дорожному страхованию в Великобритании

Тынис Тохвер, руководитель отела страхования транспортных средств Salva Kindlustus, пояснил: самое важное, о чем следует помнить — это то, что отправляясь в Великобританию на эстонском транспортном средстве, вы должны иметь при себе грин-карту дорожного страхования. ”Грин-карта — это сертификат международного дорожного страхования, который должен быть у каждого автомобиля при поездке в страну за пределами Европейской экономической зоны”, — сказал Тохвер. Грин-карту также следует иметь для поездок, например, в Украину, Беларусь и Россию.

Что касается изменений, вступающих в силу в начале нового года, то, вероятно, одним из наиболее важных является вопрос, посредством страховой компании какой страны будут урегулировать ДТП. Если, например, житель Эстонии стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в Великобритании и причиной является британское транспортное средство, компенсацию можно требовать только в Великобритании. До сих пор у жителей Эстонии была возможность обратиться в эстонскую страховую компанию, представлявшую соответствующую страховую компанию Великобритании. ”Отныне делопроизводство несколько усложнится, а рассматривать такие случаи непосредственно в Эстонии станет невозможно”, — отметил Тохвер.

Важнейшие факты в связи с дорожным страхованием с 1 января 2021 года:

- Если ущерб причинен в Эстонии транспортным средством Великобритании, потерпевший в любом случае получит компенсацию. Возмещение выплачивает эстонский корреспондент страховой компании Великобритании, застраховавшей причинивший ущерб автомобиль, или Фонд дорожного страхования (LKF).

- Если гражданин Эстонии пострадал в Великобритании в дорожно-транспортном происшествии, вызванном транспортным средством Великобритании, пострадавший в общем случае может требовать компенсацию только в Великобритании и только на английском языке.

- Если житель Эстонии попадает в ДТП в другой стране Европейской экономической зоны и авария вызвана транспортным средством Великобритании, компенсацию можно требовать только в отделении грин-карты той страны, где был причинен ущерб.