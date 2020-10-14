С четверга в Эстонии разрешено использование зимних шин
С 15 октября в Эстонии официально разрешено использование зимних шин с шипами на автомобильном транспорте.
С 15 октября в Эстонии официально разрешено использование зимних шин с шипами на автомобильном транспорте.
В Эстонии зимние шины обязательны для езды на автомобиле с 1 декабря по 1 марта.
Езда на шипованных шинах разрешена с 15 октября по 31 марта, а в случае зимних дорожных условий - до 30 апреля.
На нешипованных, то есть ламельных зимних шинах разрешается ездить круглый год.
Используя зимние шины, нужно помнить, что глубина рисунка шины должна составлять не менее 3,0 мм, рекомендуемая же глубина рисунка летней шины должна составлять не менее 1,6 мм.
Нежелательно использовать шины старше 7 лет, поскольку нормальные шины - один из факторов, определяющих безопасность движения, напоминает Департамент шоссейных дорог.
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