02.09.2020, 09:50

Ржавый 85-летний авто уйдет с молотка по цене четырех Bugatti Chiron


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Bugatti Type 59
Bugatti Type 59Фото: скриншот из видео Gooding and Company

На аукцион Gooding & Company выставили спорткар Bugatti Type 59 1934 года. За автомобиль планируют выручить не менее 10 млн. фунтов стерлингов – как за четыре новеньких Bugatti Chiron, сообщает firstgear.ua.

Примечательно, что Bugatti не отреставрирован. У него облезла краска, а местами видна и ржавчина.

Тем не менее, болид очень редкий, а еще у него славная история. Конкрентно этот Bugatti 59 выиграл Гран-при Бельгии и стал третьим в Гран-при Монако 1935 года.

Автомобиль оснащен 3,2-литровой рядной восьмеркой с компрессором мощностью 250 л. с. и 4-ступенчатой МКПП. Он способен развить около 250 км/ч, что является очень неплохим результатом для тех лет.

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