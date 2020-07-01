Российские номера позволяют избежать штрафов с эстонских фоторадаров

Кроме того, водителям машин с российскими номерами не так просто выписать штраф с фоторадаров.

"До владельцев автомобилей с российскими номерами такие штрафы не доходят. У нас с Россией нет договоренностей на этот счет. Очень надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится", — сказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

По мнению заведующего отделом авторегистра Департамента шоссейных дорог Мартти Кангура, машины с номерами третьих стран вызывают вопросы: Так как они зарегистрированы за границей, то мы не знаем, соответствуют ли эти транспортные средства действующим в Европейском союзе требованиям, например, техническим".

Полиция же трактует Закон о дорожном движении таким образом: если автомобиль с российскими номерами раз в год бывает в России, то замена регистрационного знака не требуется. У полиции нет данных о том, сколько жителей Эстонии ездит на автомобилях с российскими номерами.

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