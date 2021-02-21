PZU: услуга помощи при запуске автомобиля бьет рекорды

”У услуги автопомощи сейчас занятой сезон, поскольку мороз часто вызывает проблемы при запуске машин. В первом квартале прошлого года услуга помощи при запуске автомобиля клиентам страхования каско PZU оказывалась 132 раза, а в этом году таких случаев было уже 234, причем ожидается, что их станет еще больше. Лишь вчера помощь при запуске понадобилась 23 автомобилям”, — сказал Теэт Ярв, глава группы рассмотрения ущерба транспортным средствам PZU.

Проблемы с заводом в холодную погоду в основном вызваны слишком короткими поездками по городу, во время которых генератор не успевает обратно зарядить аккумулятор до того уровня, который требуется для завода машины. В такой ситуации поможет более продолжительная поездка, которая зарядит аккумулятор должным образом, или даже замена аккумулятора, если его срок службы подошел к концу. Аккумулятор часто разряжается из-за того, что машина долгое время простаивает на парковке, но бывает и что на ночь в салоне остается гореть свет. Помимо аккумулятора, проблемы в электрической системе может вызывать генератор.