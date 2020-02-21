Пять шагов, которые нужно сделать в случае дорожной аварии

Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, в котором в виде анкеты записана вся необходимая информация, можно получить у страховщиков, а также, например, на заправочных станциях. Если бланка нет, можно оформить дорожно-транспортное происшествие на обычном листе бумаги, где должны быть записаны время и место его совершения, данные участников и возможных свидетелей, краткое описание аварии и ответственное лицо. Составленный текст водители должны заверить подписями.
В случае дорожно-транспортного происшествия:
1. Как можно скорее остановитесь, не создавая этим дополнительной опасности, и включите аварийную сигнализацию вместе с габаритными огнями. При отсутствии аварийной сигнализации или при плохой видимости нужно установить на дороге аварийный треугольник.
2. Если пострадавшему (пострадавшим) нужна помощь, сообщите об этом по телефону 112. После вызова помощи при необходимости окажите первую помощь пострадавшим.
Если пострадавшие не нуждаются во врачебной помощи, то в качестве следующего шага следует письменно оформить обстоятельства аварии и указать ответственное лицо.
3. Если на место вызвана полиция, то транспортные средства и относящиеся к аварии предметы передвигать нельзя.
4. Запишите имена и адреса свидетелей.
5. Сообщите об аварии в фирму дорожного страхования.
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