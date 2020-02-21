Пять шагов, которые нужно сделать в случае дорожной аварии

Согласно данным Департамента шоссейных дорог, в прошлом году общее число дорожно-транспортных происшествий немного превысило 36 000 аварий, что в среднем составляет 99 аварий в день. Каковы же основные действия, которые участники дорожного движения должны предпринять при дорожно-транспортном происшествии?

Заведующая отделом рассмотрения ущерба страховой компании Gjensidige Маарика Мюрк сказала, что, если люди в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, водители единодушны в вопросе о причинах аварии и готовы это письменно подтвердить на месте, то полицию извещать не нужно. Вмешательство полиции необходимо в случае, если ни один из водителей не согласен взять на себя ответственность за совершение аварии и/или если люди получили травмы.

”После аварии важно сразу установить, получили ли люди травмы. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим следует немедленно позвонить в центр тревоги по телефону 112. В ином случае в качестве следующего шага после остановки нужно письменно оформить обстоятельства аварии: участники аварии, её описание и ответственное за её совершение лицо. Это непременно надо сделать до того, как участники покинут место происшествия, поскольку потом будет сложно доказать, кто что сделал”, — пояснила Мюрк.