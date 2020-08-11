Пять шагов, как оценить повреждения автомобиля без посещения сервисного центра!

По словам разработчика мобильного приложения Caroom, бывшего автогонщика Мартина Кангура, данным приложением могут воспользоваться владельцы всех марок автомобилей. ”Ежедневно в Эстонии происходит более 200 аварий, после которых владелец автомобиля должен обращаться в представительство автодилера или в ремонтную мастерскую и пройти непростой путь оценки повреждений и планирования ремонта. Наше приложение позволяет разрешить около 75% происходящих в Эстонии аварий дигитально в удобном для владельца месте и время. Для оценки простого ущерба больше не нужно специально ехать в ремонтную мастерскую, что означает значительную экономию времени", — пояснил Кангур.

На данный момент к мобильному приложению присоединилось более 50 сервисов ремонта автомобилей и в случае аварии при помощи приложения Caroom повреждения могут бесплатно оценить клиенты всех страховых компаний, действующих в Эстонии.

Кангур подчеркнул, что и в будущем, несомненно, останутся случаи, например серьезные аварии, когда эксперт должен будет лично оценить повреждения автомобиля для обнаружения скрытых повреждений. Однако, в абсолютном большинстве случаев, успешно оценить ущерб можно дистанционно.

Как сообщить об ущербе с помощью мобильного приложения?



1. Скачайте мобильное приложение Caroom на сайте www.caroom.ee.

2. С помощью приложения сделайте детальные фотографии нанесенных автомобилю повреждений и уникальное видео 360° вокруг своего автомобиля. Данные материалы позволяют сервису по ремонту точно оценить повреждения.

3. При помощи приложения информацию нужно послать в выбранную мастерскую по ремонту.

4. На основе полученного материала будет составлена калькуляция ремонта, она будет согласована со страховщиком.

5. После получения подтверждения, владельцу остаётся забронировать подходящее время для проведения ремонтных работ.

В мобильное приложение Caroom инвестировал эстонский инвестиционный фонд Superangel, основателями которого являются известные предприниматели и инвесторы Maрек Кииса, Вельо Отсасон и Райн Ранну. Инвестиционный фонд Superangel инвестирует в начинающие стартапы, сосредотачиваясь на предприятиях, которые занимаются развитием новых технологий, работают в сфере науки и развития, а также интеллектуальной собственности.