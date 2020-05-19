Продажи новых автомобилей в Эстонии сильно упали. В некоторых странах ЕС спад составил почти 100%
Спад продаж новых легковых автомобилей в Европе в апреле оказался еще более существенным, чем в марте.
Спад продаж новых легковых автомобилей в Европе в апреле оказался еще более существенным, чем в марте.
В странах ЕС в апреле было продано всего 270 682 новых легковых автомобиля, что на 76,3% меньше, чем в апреле прошлого года.
В Италии, Великобритании и Испании спад был наиболее существенным, составив 97,6%, 97,3% и 96,5% соответственно. Во Франции цифры упали на 88,8%, в Германии — на 61,1%.
В Эстонии спад составил 67,5%, в Литве — 68,9% и в Латвии 58,5%.
По данным Союза продавцов автомобилей и предприятий автотехобслуживания (AMTEL), за четыре месяца этого года в Европе было продано в общей сложности 2,75 млн новых легковых авто, что на 38,5% меньше, чем в тот же период прошлого года.
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