Продажи автомобилей во время ЧП упали на 70 процентов

Глава центра Nissan в Балтийском регионе Маргус Микк, заявил на вебинаре Luminor, что продажи автомобилей со дня объявления чрезвычайной ситуации до настоящего момента упали на 70 процентов. ”Автомобильный рынок в этом году сильно расти не будет, потому что уверенность людей в будущем была сильно подорвана, и решения о покупке были отложены. В то же время я считаю, что определённое восстановление начнётся уже в мае”, — добавил он.

По словам председателя правления Luminor Liising Вильяра Лиллемяги, люди вновь стали больше интересоваться лизингом. Он также верит в постепенное восстановление в ближайшие недели. ”Продажи упали в апреле на две трети. Но мы видим, что в течение последних полутора недель люди снова стали приходить в автосалоны”, — внёс Лиллемяги позитивную ноту.

По словам главы центра Nissan в Балтийском регионе, большого падения цен на автомобильном рынке не будет. "Скорее наоборот. Поскольку автомобильная промышленность была закрыта в течение длительного времени, у автодилеров на складах осталось столько же автомобилей, сколько было, и пополнения пока ждать не приходится”, — пояснил Микк. ”Для выхода автомобильной промышленности на полную мощность может потребоваться ещё несколько месяцев. Перерыв в производстве был чрезвычайно дорогостоящим, и дальнейшее производство также станет более дорогим из-за более строгих правил гигиены. Если Вы хотите купить автомобиль, то сейчас — самое время. На скидки, как во время кризиса 2009-2010 годов надеяться не стоит. Скорее, существует высокий риск повышения цен”, — добавил он.

Лиллемяги также сказал, что машины на складах не закончатся, но выбор действительно будет меньше. ”Есть достаточно запасов, но Вам, возможно, придётся пойти на уступки, например, по цвету или диаметру дисков. Однако я считаю, что сейчас каждый, кто захочет, сможет найти подходящую машину. В то же время, покупка автомобиля на данный момент должна восприниматься очень прагматично, всё надо тщательно продумать”, — сказал Лиллемяги.

По словам Микка, в покупательских предпочтениях людей не произошло серьёзных изменений, и спрос на более дешёвые автомобили не увеличился. ”Те, кто хотели автомобиль с приличным набором оборудования и автоматической коробкой передач, хотят этого и сейчас. Я считаю, что приобретение автомобиля для жителей Эстонии остаётся практическим шагом, а не эмоциональной покупкой”, — сказал он.