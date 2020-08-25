Продавец: государство могло бы дотировать продажу подержанных авто

”Безусловно, в случае второй волны коронавируса правительство могло бы дотировать продажу подержанных автомобилей, как это во времена прежних кризисов автопрома делали другие страны ЕС”, — сказал исполнительный директор Amserv Grupp Рене Варек. ”Людям, которые в тяжелые времена помогли автомобильной промышленности покупкой нового авто, государство частично компенсировало стоимость продаваемого старого авто. Благодаря этому для пользователей процесс смены автомобиля становился более привлекательным”, — пояснил он.

Прогнозов на ближайшее будущее продавцы автомобилей давать не спешат, поскольку многое зависит от того, будет ли вторая волна.

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”Мы видим будущее позитивным, но тщательно следим за тенденциями и не исключаем возможности, что рынок будет восстанавливаться спокойно и некоторое время может быть менее активным, чем в предыдущие годы”, — сказал директор представительства Inchcape Motors Estonia Сийм Харкмаа.

”Осенне-зимние тенденции в сфере продажи автомобилей в Эстонии зависят прежде всего от того, наступит ли вторая волна или мы в нашем регионе все-таки преодолеем медицинский кризис, — сказал Варек. — Весной-летом следующего года, скорее всего, будет наблюдаться рост, поскольку многие отложили покупку машины. Но на слишком долгое время откладывать неразумно”.

Продавцы отмечают, что во время кризиса увеличились продажи именно подержанных автомобилей. ”Обычно во время кризиса растет число продаж подержанных автомобилей. Их мы по сравнению с прошлым годом продали на 10% больше”, — отметил руководитель по продажам Topauto Яанек Эскор.

”Если говорить о подержанных автомобилях, то надо сказать, что в июне и июле наблюдался большой бум. Очень многие частные клиенты приобрели для свой семьи второй или третий автомобиль, чтобы избежать езды в общественном транспорте и, соответственно, заражения”, — подтвердил Варек и добавил, что на рынке даже возник дефицит авто определенного ценового класса.

Как бы то ни было, на настоящий момент у правительства нет планов по поддержке сектора. Советник по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо сказал, что в середине года министерство в сотрудничестве с Министерством окружающей среды разработало пособие на приобретение электромобиля, которое имело большой успех у населения, но это не было связано с пандемией коронавируса.