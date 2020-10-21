Пришла пора подготовить машину к зиме: как это наилучшим образом сделать?

”Аккумулятор, который безупречно работал летом, при более низких температурах может начать ”капризничать”, поскольку мороз заметно сокращает емкость аккумуляторов. Проблемы с заводом в холодную погоду в основном вызваны слишком короткими поездками по городу, во время которых генератор не успевает обратно зарядить аккумулятор до того уровня, который требуется для завода машины. В такой ситуации поможет более продолжительная поездка, которая зарядит аккумулятор должным образом, или даже замена аккумулятора, если его срок службы подошел к концу”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яанус Танне.

По словам Танне, стоит протестировать аккумулятор в автосервисе — это позволит узнать его возраст и то, стоит ли зимой ожидать проблем. ”На автомобилях с дизельным двигателем следует проверять свечи накаливания, поскольку их выход из строя может затруднить запуск.

Дизельные автомобили также необходимо перевести на зимнее топливо, чтобы не возникало проблем при запуске на морозе”, — добавил Танне.

Как подготовить автомобиль к зиме

Своевременно меняйте шины: уже при нулевых температурах сцепление летних шин с дорогой снижается. Листья на дорогах, дождь и сильный ветер могут сделать движение на изношенных летних шинах особенно опасным. Ламельные шины можно использовать круглый год, а на шипованных шинах в Эстонии можно ездить с 15 октября.

Проверьте состояние фар и храните в машине запасную лампочку. Также стоит помнить, что, согласно правилам дорожного движения, передние противотуманные фары можно включать только при движении с включенными обычными фарами при плохой видимости из-за тумана или дождя, чтобы транспортное средство могли видеть другие участники дорожного движения.

Держите окна машины в чистоте, проверьте, исправны ли дворники и есть ли в бачке омывателя ветрового стекла зимняя жидкость — видимость очень важна, особенно в темноте. Перед началом движения покрытый снегом автомобиль необходимо очистить — в особенности лобовое и заднее стекла, боковые стекла и зеркала. В автомобили должны быть скребок и щетку для снега.