Пришла пора подготовить машину к зиме: как это наилучшим образом сделать?

По данным PZU Kindlustus, ежегодно с наступлением осени и приходом холодов возрастает спрос на помощь при заводе автомобилей. Это напоминает о том, что именно сейчас самое время подготовить машину к зиме.
”Аккумулятор, который безупречно работал летом, при более низких температурах может начать ”капризничать”, поскольку мороз заметно сокращает емкость аккумуляторов. Проблемы с заводом в холодную погоду в основном вызваны слишком короткими поездками по городу, во время которых генератор не успевает обратно зарядить аккумулятор до того уровня, который требуется для завода машины. В такой ситуации поможет более продолжительная поездка, которая зарядит аккумулятор должным образом, или даже замена аккумулятора, если его срок службы подошел к концу”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яанус Танне.
По словам Танне, стоит протестировать аккумулятор в автосервисе — это позволит узнать его возраст и то, стоит ли зимой ожидать проблем. ”На автомобилях с дизельным двигателем следует проверять свечи накаливания, поскольку их выход из строя может затруднить запуск.
Дизельные автомобили также необходимо перевести на зимнее топливо, чтобы не возникало проблем при запуске на морозе”, — добавил Танне.
Как подготовить автомобиль к зиме
Своевременно меняйте шины: уже при нулевых температурах сцепление летних шин с дорогой снижается. Листья на дорогах, дождь и сильный ветер могут сделать движение на изношенных летних шинах особенно опасным. Ламельные шины можно использовать круглый год, а на шипованных шинах в Эстонии можно ездить с 15 октября.
Проверьте состояние фар и храните в машине запасную лампочку. Также стоит помнить, что, согласно правилам дорожного движения, передние противотуманные фары можно включать только при движении с включенными обычными фарами при плохой видимости из-за тумана или дождя, чтобы транспортное средство могли видеть другие участники дорожного движения.
Держите окна машины в чистоте, проверьте, исправны ли дворники и есть ли в бачке омывателя ветрового стекла зимняя жидкость — видимость очень важна, особенно в темноте. Перед началом движения покрытый снегом автомобиль необходимо очистить — в особенности лобовое и заднее стекла, боковые стекла и зеркала. В автомобили должны быть скребок и щетку для снега.
Аккумулятор автомобиля должен быть в рабочем состоянии, замки смазаны маслом, а уплотнители дверей покрыты незамерзающим средством.
PZU — международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших. По размеру оборота и возмещений ущерба PZU является одной из ведущих страховых компаний в Эстонии.
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