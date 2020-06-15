Принудительную успокоительную остановку водителей-нарушителей вскоре узаконят

Сегодня правовая комиссия Рийгикогу единогласно приняла решение инициировать законопроект, который позволит в дальнейшем использовать в отношении превысивших скорость водителей принудительной успокоительную остановку в качестве альтернативы денежному штрафу.

Председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что поправка направлена на улучшение культуры вождения в Эстонии. ”Исследования показали, что назначение штрафов не дало желаемых результатов и поэтому хорошо, если у полиции будет возможность использовать альтернативные методы”, — сказал Карилайд. Он отметил, что планируемые изменения уникальны, поскольку, насколько известно, этот метод еще не был опробован в других странах.

В случае превышения скорости не более, чем на 20 км/ч, водитель может вместо денежного штрафа выбрать 45-минутную успокоительную остановку.

Член комиссии Урве Тийдус пришла к выводу, что это — хорошая инициатива. ”Вместо денежного штрафа полиция предложит превысившему скорость водителю постоять на обочине и подумать о своем нарушении”, — сказала Тийдус. По ее словам, предпринятые меры будут иметь действие в том случае, если водитель во время успокоительной остановки не сможет заниматься тем, что ему по душе, а будет вынужден, например, смотреть в полицейской машине видео о безопасности движения.

Полиция проводила эксперимент с принудительной успокоительной остановкой уже в прошлом году. Сейчас планируется продолжить работать над проектом для того, чтобы лучше оценить влияние принятых мер.

Принудительная успокоительная остановка — это еще одна возможность повлиять на поведение людей на дорогах и соблюдение скоростного режима уже в начальной стадии, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны для того, чтобы применять серьезные санкции, но тем не менее, достаточные для того, чтобы обращать на них внимание.

Планируется, что закон вступит в силу 1 декабря 2020 года.