Представительство Ferrari в Таллинне выполнило годовой план за две недели

В середине августа в Таллинне открылся салон автомобилей Ferrari. За две недели у них купили пять автомобилей.
"Задача на этот год была продать четвре-пять авто, но за две недели уже купили две Ferrari 812 Superfast и три Ferrari F8", — сказал руководитель салона Торстен Кихльман.
"Все купленные машины остались на эстонских дорогах, но больше информации о своих клиентах мы дать не можем, к сожалению", — ответил Кихльман.
Ferrari 812 Superfast стоит от 302 582 евро. Ferrari F8 — от 226 776 евро.
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