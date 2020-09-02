Представительство Ferrari в Таллинне выполнило годовой план за две недели

"Задача на этот год была продать четвре-пять авто, но за две недели уже купили две Ferrari 812 Superfast и три Ferrari F8", — сказал руководитель салона Торстен Кихльман.

"Все купленные машины остались на эстонских дорогах, но больше информации о своих клиентах мы дать не можем, к сожалению", — ответил Кихльман.

Ferrari 812 Superfast стоит от 302 582 евро. Ferrari F8 — от 226 776 евро.