09.12.2020, 18:12

Практические советы эстонского эксперта: как сделать свой автомобиль максимально безопасным зимой


Эйво Кизанд, руководитель сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank
EST
Mühkam ka pargib, kus heaks arvab
Mühkam ka pargib, kus heaks arvabFoto: Taavi Sepp

Сейчас — самое время подготовить машину к зимним погодным условиям. Техническое обслуживание и страхование автомобиля снижает риск дорожно-транспортных происшествий, а также повреждения автомобиля и потенциального финансового ущерба в зимние месяцы. Делимся практическими советами, как сделать свой автомобиль максимально безопасным зимой и что нужно учитывать в случае ущерба.

Страхование каско

Помимо обязательного дорожного страхования, можно оформить страхование каско для возмещения ущерба транспортному средству, независимо от того, кто стал причиной аварии. Страхование каско возмещает ущерб автомобилю, например, в результате дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия, кражи или вандализма. Зимой, когда дорога становится скользкой, некоторым водителям трудно адаптироваться к изменяющимся дорожным и погодным условиям, что увеличивает количество аварий. Так что сейчас самое время проверить, что именно покрывает Ваш полис страхования каско, чтобы избежать нежелательных сюрпризов в случае аварии.

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Состояние зимних шин

Хотя страхование каско компенсирует повреждения шин, если оно вызвано аварией, это не означает, что шины не следует регулярно проверять. Известно, что с 1 декабря на автомобилях должны стоять зимние шины. Даже шины, хранящиеся в правильных условиях, со временем покрываются трещинами и начинают крошиться, и вождение становится небезопасным. Если шины не проверялись перед установкой на автомобиль, ещё не поздно обойти автомобиль, чтобы их проверить. Поэтому зимние шины необходимо менять каждые пять лет, даже если шина с виду находится в хорошем состоянии. Проверка глубины протектора зимних шин также является важной частью ежегодного технического обслуживания. Следует учитывать, что рекомендуемая глубина протектора для зимних шин составляет от четырёх до восьми миллиметров, тогда как шины с глубиной протектора менее четырёх миллиметров уже становятся опасными.

Частые проверки давления в шинах

Правильный уровень давления важен для обеспечения безопасности шин. Слишком высокое давление снижает способность шины поглощать удары и может привести к её разрыву. При низком давлении в шинах расход топлива автомобилем увеличивается примерно на пять процентов, а срок службы шин сокращается на 25 процентов, ухудшается управляемость автомобиля. На новых автомобилях давление в шинах отображается на приборной панели, а на старых автомобилях давление в шинах можно проверить на заправочных станциях. Манометры иногда также можно найти на мойках самообслуживания, среди автомобильных аксессуаров или, при желании, можно купить в автомагазине. Давление в шинах, рекомендованное производителем, обычно можно посмотреть либо в сервисной книжке, либо на внутренней стороне двери водителя, иногда соответствующую информацию также можно найти на лючке топливного бака. Проверяйте давление достаточно часто, например, каждый раз при заправке топливом, потому что шины эффективны только в том случае, если их правильно и своевременно обслуживают!

Сколы на ветровом стекле

По статистике, повреждение стёкол — одна из наиболее частых причин, по которой водители обращаются в страховую компанию. Сколы или трещины на стёклах часто возникают в результате удара камня или другого предмета, отскочившего из-под колеса другого транспортного средства. При изменении температуры трещина может увеличиться в размерах. Сколы и трещины следует заделывать как можно скорее, так как они могут стать опасными и привести к разрушению стекла.

Уход за кузовом и фарами автомобиля

Кузов автомобиля следует очищать до наступления морозов, чтобы скопившаяся грязь не замёрзла. По возможности автомобиль следует также защитить от снега, дождя и штормов, чтобы предотвратить случайное повреждение из-за погодных условий. При этом следует учитывать, что ущерб, причинённый природными силами, возмещается только при наличии страхования каско, и не покрывается обязательным дорожным страхованием. Зимой в Эстонии продолжительность тёмного времени суток увеличивается, поэтому важно правильно настроить фары. При правильной настройке фар Вы лучше видите дорогу, а также избавляете других участников дорожного движения от слепящего света. Плохо отрегулированный или слишком сильный свет ослепляет встречного водителя или водителя, едущего перед Вами.

Простой и инновационный способ сообщить о случившемся

Если, несмотря на меры предосторожности, с транспортным средством произойдёт авария, Вы должны как можно скорее сообщить об этом своему страховщику. Новаторский и удобный способ для клиентов Swedbank, имеющих страхование каско, предоставляет приложение Caroom, которое заметно упрощает процесс уведомления об ущербе и его оценки. Caroom позволяет владельцу автомобиля оценить повреждение своего автомобиля и необходимость ремонта в цифровом виде, не отправляясь в ремонтную мастерскую после автомобильной аварии.

Все, что нужно сделать пользователю мобильного приложения Caroom, — это сфотографировать повреждение автомобиля в соответствии с инструкциями, указанными в приложении, и отправить его непосредственно в нужную ремонтную компанию для оценки размера повреждений.

На автомобиль для устранения повреждений составляется смета ремонта. Смета направляется в страховую компанию, которая проверяет и подтверждает документ. После этого страховая компания отправляет соответствующее гарантийное письмо на оплату работы дилеру или в мастерскую. Затем заказываются необходимые запчасти, и заказчик согласовывает время предполагаемого ремонта автомобиля. Весь процесс рассмотрения ущерба удобно осуществлять в приложении. При этом партнёры Caroom поддерживают владельца автомобиля в общении со страховой компанией, чтобы ремонт мог быть выполнен как можно скорее.

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