Практические советы эстонского эксперта: как сделать свой автомобиль максимально безопасным зимой

Страхование каско

Помимо обязательного дорожного страхования, можно оформить страхование каско для возмещения ущерба транспортному средству, независимо от того, кто стал причиной аварии. Страхование каско возмещает ущерб автомобилю, например, в результате дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия, кражи или вандализма. Зимой, когда дорога становится скользкой, некоторым водителям трудно адаптироваться к изменяющимся дорожным и погодным условиям, что увеличивает количество аварий. Так что сейчас самое время проверить, что именно покрывает Ваш полис страхования каско, чтобы избежать нежелательных сюрпризов в случае аварии.

Состояние зимних шин

Хотя страхование каско компенсирует повреждения шин, если оно вызвано аварией, это не означает, что шины не следует регулярно проверять. Известно, что с 1 декабря на автомобилях должны стоять зимние шины. Даже шины, хранящиеся в правильных условиях, со временем покрываются трещинами и начинают крошиться, и вождение становится небезопасным. Если шины не проверялись перед установкой на автомобиль, ещё не поздно обойти автомобиль, чтобы их проверить. Поэтому зимние шины необходимо менять каждые пять лет, даже если шина с виду находится в хорошем состоянии. Проверка глубины протектора зимних шин также является важной частью ежегодного технического обслуживания. Следует учитывать, что рекомендуемая глубина протектора для зимних шин составляет от четырёх до восьми миллиметров, тогда как шины с глубиной протектора менее четырёх миллиметров уже становятся опасными.

Частые проверки давления в шинах

Правильный уровень давления важен для обеспечения безопасности шин. Слишком высокое давление снижает способность шины поглощать удары и может привести к её разрыву. При низком давлении в шинах расход топлива автомобилем увеличивается примерно на пять процентов, а срок службы шин сокращается на 25 процентов, ухудшается управляемость автомобиля. На новых автомобилях давление в шинах отображается на приборной панели, а на старых автомобилях давление в шинах можно проверить на заправочных станциях. Манометры иногда также можно найти на мойках самообслуживания, среди автомобильных аксессуаров или, при желании, можно купить в автомагазине. Давление в шинах, рекомендованное производителем, обычно можно посмотреть либо в сервисной книжке, либо на внутренней стороне двери водителя, иногда соответствующую информацию также можно найти на лючке топливного бака. Проверяйте давление достаточно часто, например, каждый раз при заправке топливом, потому что шины эффективны только в том случае, если их правильно и своевременно обслуживают!