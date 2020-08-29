Последствия коронавируса? Из-за ограничений движение на дорогах Эстонии было менее интенсивным, но погибших меньше не стало

Ежедневные дорожные отчеты Департамента полиции и погранохраны (PPA) красноречивы: в прошлую пятницу, 21 августа, задержали одного водителя в состоянии наркотического и 21 — алкогольного опьянения. Днем позже полиция отстранила от движения 18 алководителей.

В оба дня произошло множество аварий, где кто-то выехал перед кем-то на перекрестке, врезался на велосипеде в машину, на автомобиле в столб или съехал в кювет, столкнулись электросамокат и автомобиль и т.д. К счастью, в эти дни только пострадали, не погибли.

Дорожный эксперт Департамента шоссейных дорог Виллу Ване глубоко обеспокоен: август в этом году, похоже, является квинтэссенцией темной стороны дорожного движения. К 12-му числу на дорогах семь погибших, в течение 11 дней произошло семь смертельных аварий.

"В общем, по сравнению с предыдущими годами все как будто так же, хотя могло бы быть по-другому. В начале лета была надежда, что, может быть, в дорожном движении предстоят чуть более спокойные времена, потому что во время пика вспышки заболевания интенсивность транспортного потока на дорогах уменьшилась почти на треть. И когда меньше машин и участников движения, также меньше возможность для аварий. К сожалению, нам этого покоя не дали", — констатирует Ване.

Если сравнить статистику летних месяцев в последние пять лет, явно бросается в глаза, что хотя этим летом в количестве аварий произошло небольшое уменьшение, погибло столько же людей, как в прошлом году — а август еще продолжается.

Статистический модуль ДТП Департамента шоссейных дорог позволяет при сравнении данных углубиться и посмотреть на то, сколько водителей или пассажиров автомобилей или легкого транспорта погибли на дорогах. Лето 2020-го примерно поровну забирало всех.

"По данным Фонда дорожного страхования (LKF), за первые пять месяцев этого года на дорогах было на 27% меньше аварий, но это не только влияние COVID-19, потому что у нас также не было нормальной зимы", — поясняет дорожный эксперт Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

"И хотя аварий было меньше, потому что интенсивность транспортного потока снизилась, были признаки, что дело плохо, потому что количество превышающих скорость ведь осталось таким же, что означало, что их доля среди всех нарушителей выросла. То же самое с пьяными водителями. Водителей в состоянии наркотического опьянения также задержали больше, — говорит Ване. — Особенно же тревожно то, что количество водителей в уголовно наказуемом состоянии опьянения выросло на 25%".