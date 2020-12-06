После ремонта за 1600 евро машина проехала 30 километров и заглохла на шоссе. Кто виноват?

В ноябре прошлого года клиент отвез свою машину Hyundai Santa FE а автосервис Dikstrum OÜ в Валга, где за ремонт мотора с него взяли 1623,09 евро.

Когда клиент забирал автомобиль после ремонта, то когда он завел мотор, из-под капота пошел черный дым. В автосервисе заявили, что это нормально и пропадет во время езды.

В итоге владелец смог проехать на автомобиле лишь 30 километров, после чего он заглох на шоссе, а черный дым все еще шел из-под капота. Владелец тут же сообщил о проблеме в автосервис и отбуксировал автомобиль туда.

Чуть позже выяснилось, что причина поломки была в низком давлении масла, что можно было исправить с помощью замены коленчатого вала. Это обошлось бы в дополнительные 700-800 евро, что владелец автомобиля посчитал слишком дорогим.

Он отвез автомобиль к другому специалисту, который обнаружил, что масляный насос и картер полны металлической крошки. В другом автосервисе, KV Baltic OÜ, сообщили, что металлическая крошка могла попасть туда во время ремонтных работ. Также выяснилось, что у машину отсутствует масляный фильтр, а установленная в автосервисе головка блока цилиндров не новая.

Клиент был недоволен — если бы знал, что ремонт обойдется настолько дорого, то и вовсе не стал бы ремонтировать мотор. В итоге ему пришлось продать непригодный для езды автомобиль всего за 750 евро.

Он потребовал с автосервиса возмещение ущерба на 3100 евро, с чем автосервис был не согласен. Однако комиссия по потребительским спорам встала на сторону клиента. Комиссия посчитала, что клиент после ремонта мог быть уверен, что автомобиль находится в хорошем состоянии и такие вещи, как давление масла, были проконтролированы.

Комиссия постановила, что продавец услуг должен возместить потребителю прямой причиненный ущерб на 3103,37 евро.