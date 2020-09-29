Покупка подержанных авто: с машинами из каких стран надо быть особенно осторожными

Как отмечает глава технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра, информации об аварии с транспортным средством, прибывшим из иностранного государства, ни у департамента, ни у Фонда дорожного страхования нет. ”Поэтому желательно искать информацию в базах данных страны происхождения. Достаточно часто выставленный на продажу автомобиль оказывается аварийным. Особое внимание следует уделять автомобилям из Литвы. Также многие автомобили из США были восстановлены здесь на месте ”, — предупредил Вахтра. ”Продавец должен предоставить правдивую информацию об автомобиле, которой он располагает.

Для предприятий, занимающихся продажей автомобилей, Департамент технического надзора разработал руководство по части того, что должно быть опубликовано в рекламных объявлениях ”, — отметил Вахтра. Департамент выражает признание фирмам, которые следуют инструкциям департамента технического надзора в отношении подержанных автомобилей и других условий, позволяющих предоставлять клиентам честное и надежное обслуживание.

”Предоставление информации в объявлении о продаже — наиболее прозрачный способ. Перед покупкой покупатель должен знать все важные факты, которые могут повлиять на решение о покупке и на цену автомобиля ”, — сказал Вахтра. По его, если эта информация не предоставляется, то это мошенничество.

”Если известно, что автомобиль был в аварии, следует понимать, правильно ли он восстановлен. Например, чтобы проверить, есть ли подушки безопасности ”, — отметил представитель ведомства. По словам Вахтра, первый ключ к разгадке — выяснить, где был осуществлен ремонт.