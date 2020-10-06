Осенью на дорогах Эстонии появляется все больше диких животных: как избежать столкновения?

По данным поставщика дорожного страхования ERGO, самые большие убытки при столкновении с диким животным составляют порядка 15 000 евро. Средний же размер компенсации составляет около 1600 евро.

”Большинство аварий происходит, когда животное неожиданно для водителя выбегает на дорогу. Суровая правда заключается в том, что даже относительно небольшое животное весом 20 килограммов, сталкиваясь с автомобилем, движущимся со скоростью 90 километров в час, оказывает воздействие объекта весом почти в полтонны. В случае же более крупного животного фактическое воздействие во много раз больше. Такое столкновение может иметь серьезные последствия как для животного, так и для водителя, не говоря уже о транспортном средстве”, — сказал руководитель портфеля страхования автомобилей ERGO Кайдо Нааритс.

Столкновения с дикими животными учащаются осенью, когда дни становятся короче и темнее. ”Причем этому несколько. Во-первых, многие дикие животные в сумерках и в темноте более активны. Кроме того, с приходом осени многие животные перемещаются активнее и поэтому чаще оказываются на шоссе. Поэтому в начале осени, когда на улице темнее, а дорога ведет через лес, стоит быть особенно внимательным”, — добавил Нааритс.

Кайдо Нааритс дает полезные советы о том, как избежать столкновения с диким животным и что делать, если авария все же произошла:

- Выберите правильную скорость движения. При превышении скорости затормозить, когда вы увидите дикое животное, может быть сложно и ситуация может закончиться столкновением.

- Увидев предупреждающий о диких животных знак, не торопитесь и будьте готовы к тому, что животное действительно может выбежать по дорогу. Такие знаки никогда не следует игнорировать.

- В случае опасности лучше попытаться проехать или остановиться как можно дальше от животного. Разумеется, перед выполнением маневра убедитесь, что не приближаются встречные машины. Также будьте готовы к резкому торможению.

- Если вы заметили на дороге животное, снизьте скорость или остановитесь и включите аварийную сигнализацию. Не подавайте звуковой сигнал, так как это может напугать животное и заставить его вести себя неожиданно.

- Если вы заметите дикое животное в темноте, рекомендуется выключить дальний свет, поскольку вместо того, чтобы продолжить двигаться, оно может застыть на месте.

Стоит отметить, что животные часто передвигаются группами — например, заметив одинокую косулю или кабана, можно предположить, что их в этом районе больше, и другое животное вполне может следовать за первым по этому же пути.

- Если вы столкнулись с диким животным, остановитесь и включите аварийную сигнализацию. — Если пострадали люди, немедленно звоните по номеру службы экстренной помощи 112. Если крупное погибло или было ранено дикое животное, позвоните по номеру экологической информации 1313. О пострадавших мелких диких животных можно сообщить по линии дорожной информации 1510.