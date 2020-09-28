ОПРОС | Каждый пятый житель Эстонии планирует в ближайшие годы купить электромобиль

В ближайшие годы в странах Балтии, вероятно, появится гораздо больше электромобилей: согласно проведенному по заказу банка Citadele исследованию, в целом отношение к ним очень позитивное.

”Согласно нашему опросу, может случиться так, что именно на дорогах Литвы будет наибольшее количество машин с электрическим приводом, поскольку целых 46% респондентов заявили, что они рассматривают возможность покупки электромобиля в следующие десять лет. В Эстонии такой показатель составляет 36%, а в Латвии 39%”, — пояснила Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele.

Опрос показал, что в целом в Эстонии идею электромобилей поддерживают даже те, кто пока не планирует покупать электромобиль. 32% респондентов отметили, что не планируют покупать электромобиль, но поддерживают их более широкое использование. 16% жителей Эстонии заявили, что никогда не купят электромобиль, поскольку выступают за использование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

”За двигатели внутреннего сгорания высказались несколько больше мужчин (18%), чем женщин (13%), но интересно, что именно у мужчин были более серьезные планы по покупке электромобилей в ближайшие годы”, — отметила Хакиайнен. 44% женщин ответили, что вообще не планируют покупать машину, но в целом выступают за электромобили. Такого же мнения придерживались 19% мужчин.

Исследование также показало, что намерение приобрести электромобиль выше у людей в городах и ниже в небольших населенных пунктах и в сельской местности.

Хакиайнен также пояснила, что желание человека купить электромобиль, разумеется, не означает, что он приобретет такое транспортное средство в ближайшие годы, поскольку важную роль также играют другие факторы. ”Многие отметили, что одним из препятствий может быть относительно высокая начальная стоимость покупки. Например, купить электромобиль планируют больше жителей Литвы, но в Эстонии для этого могут существовать гораздо более благоприятные возможности — например, программа поддержки покупки электромобилей, предлагаемая Центром экологических инвестиций”.