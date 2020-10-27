ОПРОС | Большинство водителей предпочитает ламельные шины

Результаты предыдущего опроса были противоположными: в прошлом году чуть более 70% респондентов заявили, что предпочитают шипованные шины, и порядка 30% высказались за ламельные. Популярность шипованных шин снизилась со временем: в 2016 году их выбирали почти 80% респондентов.

По словам руководителя группы страхования автомобилей PZU Яануса Танне, рост популярности ламельных шин объясняется рядом факторов. ”Прошлогодняя бесснежная и теплая зима показала, что большой потребности в шипованных шинах нет, особенно при езде по городу. Ламельные шины, безусловно, более экологичны — они не разрушают асфальт и не выделяют в воздух вредные мелкие частицы. Кроме того, ходовые качества ламельных шин с каждым годом улучшаются”, — сказал Танне.

По словам Танне, реально открывающаяся на дорогах картина еще не подтверждает, что в движении стало больше автомобилей с ламельными шинами, особенно в сельской местности. ”Многие респонденты признали, что шипы — единственный вариант для проживания в сельской местности, потому что в противном случае по дорогам может быть просто не проехать. Это становится очевидно и в гололед, когда шипованная резина выигрывает”, — добавил Танне.

В условиях обледенения тормозной путь ламельных шин в худшем случае может быть почти вдвое больше, чем у шипованных. Для езды в городе, впрочем, ламельные шины, несомненно, являются лучшим выбором, поскольку их тормозной путь на сухом асфальте короче, чем у шипованных.

Респонденты добавили следующие комментарии:

- Разницы нет, сегодня ламельные шины уже достаточно хороши

- Ламельные шины хорошие и экологичные :)

- Предпочитаю ламели, потому что в последние годы настоящей зимы не было

- Этой зимой попробую впервые ездить на ламельных шинах

- Если зима будет такой, как в прошлом году, выберу ламели

- Ламельные шины — в городских условиях они отлично работают. А когда раньше были шипованные, ездили круглый год на летних

- У меня нет предпочтений. Если ездить аккуратно и с умом — так или иначе все будет в порядке

- Оба варианта хорошие. Зависит от дорожных условий и стиля езды