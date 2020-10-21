21.10.2020, 09:36

Обзор рынка автоклассики в Эстонии и у соседей: от Holsman конца XIX века до Mercedes-Benz президента Венесуэлы


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Triumph GT6 -auto elektriversioon, e-drive retro
Triumph GT6 -auto elektriversioon, e-drive retro Foto: Sven Arbet

Старые Porsche, Mercedes, Lincoln, Dodge и даже GAZ. Все они выпущены до 1980 года. И цена за авто иногда достигает сотен тысяч евро. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая владеет онлайн-площадкой по продаже авто AUTO.RIA.com и входит в число ведущих в мире, отобрали по пять старых и эксклюзивных авто, которые продаются на онлайн-порталах в Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси и Украине.

Эстония

1. Porsche 911 Targa 2.7. Авто в сером цвете сошло с конвейера в 1974 году. За 46 лет авто проехало всего чуть более 13 тысяч километров и имело два владельца в Германии и Финляндии. Цена: 195 тысяч евро.

2. Mercedes-Benz 230 SL Pagoda 2.3. Это авто было выпущено в 1966 году в цвете синий металлик, с автоматической коробкой передач. Кабриолет имеет пробег 68500. км. Цена: 96 тысяч евро.

3. AC Cobra Everett morrison cobra 7.0. Динамичный и необычный кабриолет сошел с конвейера в 1967 году и был привезен в Финляндию из США. Имеет 7-литровый двигатель V8. Синий металлик. До 100 км/ч разгоняется за 3 секунды. Цена: 76,5 тысяч евро.

4. ГАЗ 21 2.4. Экспортная модель авто, которая выпускалась в СССР. 1966 года выпуска с объемом двигателя 2.4 литра. Авто в черном цвете. Экспортировался в Финскую Республику как новый. Полностью отреставрированный. Цена: 49 тысяч евро.

5. Dodge Charger Supercharged 7.2 V8 Big Block. Этот суперкар был выпущен в далеком 1973 год с объемом двигателя 7.2 л V8. Купе черного цвета с задним приводом и автоматической коробкой передач продают за 75 тысяч евро.

Латвия

1. ГАЗ-14 ”Чайка”. Это авто было выпущено в СССР на Горьковском заводе в 1977 году.

Советское авто представительского класса продается с автоматической коробкой передач и 5.5-литровым двигателем. В черном цвете. Имеет пробег 52 тысячи км. Цена: 50 тысяч евро. Стоит отметить, что за все время было выпущено всего 1100 таких авто.

2. Mercedes G300. Этот внедорожник G-класса первого поколения спустили с конвейера в 1979 году. Полностью отреставрированный, а агрегаты и узлы заменены на новые. Имеет 3-литровый дизельный двигатель. Пробег составляет 220 тысяч км. Цена: 27 900 евро.

3. Mercedes SL450. Кабриолет был выпущен в 1974 году в цвете зеленый металлик. Была произведена покраска кузова, установлена новая крыша, новый салон из кожи. Объем двигателя — 4.5 л. Пробег — 117 тысяч км. Цена: 20 тысяч евро.

4. Lincoln Mark 3. Роскошный автомобиль, который вышел в 1969 году с конвейеров Ford Motor. Имеет 7.5-литровый двигатель и представлен в черном цвете. С хромированными бамперами и новой крышей. Был привезен из США. Цена: 17 500 евро.

5. Chevrolet Camaro. Был выпущен в 1978 году. Купе в черном цвете. С объемом двигателя 5.9 л. Пробег составляет 11 тысяч километров. Продается по цене 15 тысяч евро.

Литва

1. HOLSMAN. Это первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, оснащенный задней передачей. Был выпущен в Чикаго в 1898 году. Имеет всего два места. Цена авто составляет 53 тысячи евро.

2. Oldsmobile 88. Автомобиль был выпущен в 1958 году подразделением Oldsmobile компании General Motors. Имеет бензиновый двигатель объемом 6.1 л. и автоматическую коробку передач. Цена: 25 тысяч евро.

3. Mercedes-Benz 190. Этот автомобиль производства немецкого автопрома сошел с конвейера в 1966 году. Имеет двигатель объемом 1.9 и представлен в вишневом цвете. Цена: 19 тысяч евро.

4. Volvo 1800S. Этот автомобиль был выпущен в 1967 году в красном цвете. Привлекательное купе с объемом двигателя 1.8 литра. Автомобиль и кузов были восстановлены около 13 лет назад. Цена: 19 тысяч евро.

5. Bentley S1. Автомобиль класса люкс был спущен с конвейера в Великобритании в 1956 году. Имеет объем двигателя 4.5 литра и автоматическую коробку передач. Цена: 21500 евро.

Беларусь

1. Lincoln Continental Mark V. Этот автомобиль был выпущен в 1977 году в классе Personal Luxury — ограниченная серия дизайнерского дома Cartier. Всего в мире существует около 50 экземпляров Mark V в кузове кабриолет. Объем двигателя 7.5 л. Пробег 27 тысяч км. Цена: 58 тысяч евро.

2. Wanderer W22 L6. Конструктором этого авто был Фердинанд Порше. Авто 1933 годы выпуска. Имеет бензиновый двигатель объемом 2.4 л. Цена: 42 тысячи евро.

3. ГАЗ M-20 Победа. Авто было произведено в 1955 году с бензиновым двигателем объемом 2.1 л в коричневом цвете. Пробег авто составляет 45 тысяч километров. Цена: 22 800 евро.

4. Opel Super-6. Авто 1938 года выпуска, довоенной эпохи. Имеет 3-литровый бензиновый двигатель. Пробег составляет около 100 тысяч километров. Цена авто: 10500 евро.

5. ГАЗ 24. Автомобиль является классикой советского автопрома. Был выпущен в 1978 году с 2.4-литровым двигателем. Пробег авто составляет около 900 километров. Цена авто: 11400 евро.

Украина

1. Mercedes-Benz Maybach S 600. Лимузин был выпущен в 1941 году. Длина авто составляет 6.2 метра. Оснащен бензиновым двигателем объемом 2.5 литра. Цена составляет 101 тысячу евро.

2. ГАЗ-13 Чайка. Автомобиль 1962 года выпуска, черный с бензиновым двигателем объемом 5,5 литра и пробегом 7000 километров. Автомобиль продается примерно за 94 000 евро.

3. Ford Mustang Cobra Shelby Jet. Спорткар 1971 года выпуска с пробегом в 111 000 километров. У автомобиля 8,5-литровый двигатель, поэтому в рекламе указано, что это не машина для тех, кто следит за расходом топлива. На ценнике 81000 евро.

4. Jaguar Mark MK2. Седан бизнес-класса был изготовлен в 1967 году. Выпущен в белом цвете. Оснащен бензиновым двигателем 2.4 л. Пробег авто составляет 153 тысячи километров. Цена: 46 тысяч евро.

5. Mercedes-Benz A 220. Этот автомобиль был выпущен в 1956 году. Автомобиль обладает уникальной историей. До 1978 года этот Мерседес принадлежал президенту Венесуэлы. Пробег авто составляет 50 тысяч километров. А цена: 56 тысяч евро.

Компания RIA.com Marketplaces OÜ управляет ведущим украинским порталом объявлений о недвижимости DOM.RIA.com, а также крупнейшим в Украине порталом продажи автомобилей AUTO.RIA.com. С 2018 года предприятие является членом Союза электронной торговли Эстонии, а с 2020 года входит в Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации.

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