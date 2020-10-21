Обзор рынка автоклассики в Эстонии и у соседей: от Holsman конца XIX века до Mercedes-Benz президента Венесуэлы

Эстония

1. Porsche 911 Targa 2.7. Авто в сером цвете сошло с конвейера в 1974 году. За 46 лет авто проехало всего чуть более 13 тысяч километров и имело два владельца в Германии и Финляндии. Цена: 195 тысяч евро.

2. Mercedes-Benz 230 SL Pagoda 2.3. Это авто было выпущено в 1966 году в цвете синий металлик, с автоматической коробкой передач. Кабриолет имеет пробег 68500. км. Цена: 96 тысяч евро.

3. AC Cobra Everett morrison cobra 7.0. Динамичный и необычный кабриолет сошел с конвейера в 1967 году и был привезен в Финляндию из США. Имеет 7-литровый двигатель V8. Синий металлик. До 100 км/ч разгоняется за 3 секунды. Цена: 76,5 тысяч евро.

4. ГАЗ 21 2.4. Экспортная модель авто, которая выпускалась в СССР. 1966 года выпуска с объемом двигателя 2.4 литра. Авто в черном цвете. Экспортировался в Финскую Республику как новый. Полностью отреставрированный. Цена: 49 тысяч евро.

5. Dodge Charger Supercharged 7.2 V8 Big Block. Этот суперкар был выпущен в далеком 1973 год с объемом двигателя 7.2 л V8. Купе черного цвета с задним приводом и автоматической коробкой передач продают за 75 тысяч евро.

Латвия

1. ГАЗ-14 ”Чайка”. Это авто было выпущено в СССР на Горьковском заводе в 1977 году.

Советское авто представительского класса продается с автоматической коробкой передач и 5.5-литровым двигателем. В черном цвете. Имеет пробег 52 тысячи км. Цена: 50 тысяч евро. Стоит отметить, что за все время было выпущено всего 1100 таких авто.

2. Mercedes G300. Этот внедорожник G-класса первого поколения спустили с конвейера в 1979 году. Полностью отреставрированный, а агрегаты и узлы заменены на новые. Имеет 3-литровый дизельный двигатель. Пробег составляет 220 тысяч км. Цена: 27 900 евро.

3. Mercedes SL450. Кабриолет был выпущен в 1974 году в цвете зеленый металлик. Была произведена покраска кузова, установлена новая крыша, новый салон из кожи. Объем двигателя — 4.5 л. Пробег — 117 тысяч км. Цена: 20 тысяч евро.

4. Lincoln Mark 3. Роскошный автомобиль, который вышел в 1969 году с конвейеров Ford Motor. Имеет 7.5-литровый двигатель и представлен в черном цвете. С хромированными бамперами и новой крышей. Был привезен из США. Цена: 17 500 евро.