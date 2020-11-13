Объясняет эксперт: покупка или аренда машины – что выгоднее?

Жители Эстонии любят машины, в этом нет никаких сомнений. В департаменте шоссейных дорог на учете более 800 000 транспортных средств. Это соответствует показателю 0,6 транспортного средства на одного жителя и говорит о том, что у средней эстонской семьи есть по меньшей мере один автомобиль. Однако всегда ли приобретение машины стоит того, и не следует ли в случае предполагаемого меньшего пробега подумать об альтернативных решениях? О разных возможностях по покупке и аренде рассказывает руководитель автомобильного торгового центра Coop Pank Мартин Ильвес.
Независимо от частоты и интенсивности использования, владение транспортным средством неизбежно вызывает и целый ряд постоянных расходов: ежемесячные платежи по лизингу, страхование, обслуживание, принадлежности и расходы на ремонт. Общий расход собственника машины может достигать тысяч евро в год. Стоит ли этого исключительно радость от обладания автомобилем? Если человек живет в городе, и его ежегодный пробег составляет менее 10 000 километров, есть смысл подсчитать суммарные расходы на машину и спросить себя, является ли разумным обладание машиной, которая зачастую просто стоит перед домом, или же для более редких поездок стоит подумать об альтернативах.
Еще Аристотель сказал, что богатство заключается в использовании, а не в праве обладать. На рынке Эстонии действует множество качественных таксофирм, а также альтернативные поставщики услуг, такие как компания Bolt, которая помимо услуги по перевозке предлагает и предназначенные для более коротких поездок электросамокаты. Использование услуги по перевозке удобно тем, что пассажиру не нужно беспокоиться об ответственности, связанной с управлением автомобилем, а также о поиске парковочного места. Если поездки небольшие и в связи с работой требуется парковаться в центре Таллинна, поездка на машине Bolt обойдется дешевле, чем обладание собственной машиной и оплата парковочного места.
Оценивать удобство можно с разных ракурсов. В случае услуг такси и каршеринга всегда нужно учитывать время ожидания. Нередко качество таких машин значительно уступает качеству собственной машины, и в период распространения вирусов сохранять дистанцию намного проще в собственном автомобиле.
Машина также дает возможность быть независимым. Если у вас нет собственного автомобиля, однако вы любите крутить баранку и ежедневно вам необходимо делать несколько важных поездок, то решение для такой ситуации предлагает сервис Citybee, позволяющий арендовать не только легковые автомобили, но и, например, фургоны для перевозки более крупных вещей.
Эмоциональная ценность
Нередко люди относятся к машине как к любимому члену семьи, который радует глаз и доставляет удовольствие от поездки. Транспортное средство является не только практичным средством добраться из пункта А в пункт Б – многие люди чувствуют и эмоциональную связь со своей машиной. В последнем случае машина является чем-то большим, чем просто потребительским предметом и транспортным средством. Не стоит пытаться оценить, чье отношение к машине является более правильным или разумным. Возможности и желания людей разнятся, и каждый имеет право сам решать, как ему относиться к данной теме.
Кредит на покупку автомобиля или лизинг
Если решение о покупке машины принято, то нужно выбрать, будет ли машина выкуплена сразу или взята в лизинг. Брать в лизинг можно машины стоимостью от 5000 евро. Средняя финансируемая лизингом сумма находится в пределе 15-20 000 евро. Например, Coop Pank предлагает малый лизинг с 8-процентной ставкой при покупке автомобиля стоимостью до 10 000 евро.
Обычно кредит на покупку автомобиля или малый кредит берется для покупки машины в том случае, если человек желает приобрести более старый и дешевый автомобиль – цена купленных в кредит машин обычно составляет менее 10 000 евро. Процентная ставка по кредиту является более высокой, чем процентная ставка по лизингу, однако в случае кредита можно избежать расхода на страхование каско, если собственник машины не считает такую страховую защиту необходимой. Если требование о регистровом залоге отсутствует, собственник купленной в кредит машины при желании может ее продать.
В 2019 году, по данным Auto24, средняя цена продажи одного автомобиля составляла 9203 евро, и предложений по продаже было более 120 000 – это говорит о наличии большого кредитного рынка.
Что дешевле – купить или взять в лизинг?
Проценты по лизингу являются более низкими, и в случае равной суммы финансирования ежемесячный платеж по лизингу меньше ежемесячного платежа по кредиту. Лизинг дает пользователю большую гибкость и чувство уверенности, так как обычно в лизинг берутся более новые машины, ремонт которым не требуется столь часто.
Ежемесячные платежи по кредиту на покупку автомобиля на сумму 10 000 евро и по лизингу на сумму 18 500 евро являются одинаковыми. Это означает, что ежемесячный общий расход в случае взятия нового транспортного средства в лизинг может быть равным расходу на кредит, взятый для приобретения подержанной машины. В этой связи многие могут задаться вопросом: зачем брать на себя риски, связанные с подержанным автомобилем, если за эти же деньги можно взять в лизинг более новую машину, которая стоит в два раза больше?
Аренда автомобиля становится все более популярной
Если вы предпочитаете не брать на себя финансовые обязательства, и при необходимости вы хотите иметь возможность вернуть транспортное средство с минимальными расходами, то хорошим решением для вас будет аренда автомобиля. Действительно, ежемесячный расход на аренду будет более высоким, чем лизинговый платеж, однако он будет включать в себя также страхование и обслуживание. Таким образом, аренда автомобиля хорошо подойдет для тех, кто желает получить машину на менее короткий период, чем это позволяет период лизинга. Аренда автомобилей знакома предприятиям Эстонии уже много лет, однако она завоевывает все большую популярность и среди частных лиц. Скорее всего, то, когда данная услуга станет обычным повседневным продуктом, является лишь вопросом времени.
То, вырастет ли или снизится автомобилизация городов, зависит от направления, в котором будет двигаться общество в целом, а также от того, что из себя будет представлять городской транспорт и дорожная инфраструктура во всей стране в целом. Немалую роль будет играть и развитие шеринговой экономики, а также альтернативных видов топлива и технологии в целом. Однако очевидно, что в будущем у каждой эстонской семьи будет минимум один автомобиль, так как помимо практической ценности обладание машиной обеспечивает свободу, удобство и положительные эмоции.
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