Объясняет эксперт: покупка или аренда машины – что выгоднее?

Независимо от частоты и интенсивности использования, владение транспортным средством неизбежно вызывает и целый ряд постоянных расходов: ежемесячные платежи по лизингу, страхование, обслуживание, принадлежности и расходы на ремонт. Общий расход собственника машины может достигать тысяч евро в год. Стоит ли этого исключительно радость от обладания автомобилем? Если человек живет в городе, и его ежегодный пробег составляет менее 10 000 километров, есть смысл подсчитать суммарные расходы на машину и спросить себя, является ли разумным обладание машиной, которая зачастую просто стоит перед домом, или же для более редких поездок стоит подумать об альтернативах.

Такси, Bolt или CityBee

Еще Аристотель сказал, что богатство заключается в использовании, а не в праве обладать. На рынке Эстонии действует множество качественных таксофирм, а также альтернативные поставщики услуг, такие как компания Bolt, которая помимо услуги по перевозке предлагает и предназначенные для более коротких поездок электросамокаты. Использование услуги по перевозке удобно тем, что пассажиру не нужно беспокоиться об ответственности, связанной с управлением автомобилем, а также о поиске парковочного места. Если поездки небольшие и в связи с работой требуется парковаться в центре Таллинна, поездка на машине Bolt обойдется дешевле, чем обладание собственной машиной и оплата парковочного места.

Оценивать удобство можно с разных ракурсов. В случае услуг такси и каршеринга всегда нужно учитывать время ожидания. Нередко качество таких машин значительно уступает качеству собственной машины, и в период распространения вирусов сохранять дистанцию намного проще в собственном автомобиле.

Машина также дает возможность быть независимым. Если у вас нет собственного автомобиля, однако вы любите крутить баранку и ежедневно вам необходимо делать несколько важных поездок, то решение для такой ситуации предлагает сервис Citybee, позволяющий арендовать не только легковые автомобили, но и, например, фургоны для перевозки более крупных вещей.