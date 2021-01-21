Новшества и перемены: четыре основных тенденции 2021 года в автопромышленности

”Уже некоторое время автопроизводители пытаются т.с. разобраться в стиле жизни и логике принятия решений молодых поколений, чтобы понять, может ли и каким образом подходить к этому автомобиль. Сложным это делает то, что хотя многие молодые люди Европы и получают водительские права, но предпочитают не приобретать автомобиль”.
По оценке Ныммика, на молодежь влияют и активность различных платформ каршеринга — например, Uber и Bolt, которые популярны и доступны в плане затрат. ”Вы платите только за езду и нет сопутствующих владению машины расходов — за топливо, обслуживание и страховку”.
”Каршеринг — это очевидная тенденция, о чем уже немало говорят. Поколения Y и Z просто оценивают автомобиль по-другому”, — поясняет Ныммик. ”Если раньше было важно владеть автомобилем, то на сегодня это сменилось желанием пользоваться автомобилем тогда, когда в этом есть необходимость. Также во многом благодаря платформам каршеринга изменились и тенденции передвижения в городе. Молодежь использует комбинированный транспорт и выбирает разные способы, чтобы добраться из пункта А в пункт В”.
Ныммик добавляет, что автопроизводители не могут не учитывать и познания молодых людей в области защиты окружающей среды, что значительно влияет на их потребление и покупки. Он подчеркивает, что это точно не означает нежелание обладать автомобилем в будущем, но автопроизводители должны найти способы, как сделать свою продукцию и услуги отвечающими ожиданиям потребителя.
Например, уже в этом году в апреле на рынок стран Европы выйдет новшество Toyota под названием KINTO, главная функция которого, по словам Ныммика, и заключается в предложении решений и услуг новому поколению. ”KINTO включает в себя удобное предложение автолизинга и проката, услугу каршеринга и межфирменный каршеринг (т.н. carpooling). Плюс к этому пользователь платформы KINTO Go сможет планировать свои маршруты в разных городах, парковаться, приобретать билеты на общественный транспорт и многое другое”.
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