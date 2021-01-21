21.01.2021, 10:51

Новшества и перемены: четыре основных тенденции 2021 года в автопромышленности


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Новшества и перемены: четыре основных тенденции 2021 года в автопромышленности
Foto: Amserv Auto

В 2021 году автопромышленность находится в самом центре стремительных перемен. Член правления Amserv Auto AS и руководитель бренда Toyota Маргус Ныммик рассуждает о том, какие направления развития подстегнула эпидемия коронавируса и какие новшества увидят жители Эстонии в ближайшее время.

Автопроизводители превращаются в поставщиков мобильно-интегрированных решений


По словам Ныммика, для автопроизводителей тенденцией номер один в этом году и вызовом становится новое понимание владения и использования автомобиля, а также развитие различных решений. Два важных и многозначительных слова в этом контексте — ”интегрированность” и ”мобильность”.

”Можно сказать, что автомобиль будущего — это третье место между домом и работой, которое объединяет свойства первых двух. С одной стороны мы говорим о безопасной езде и о взаимосвязи между машиной и транспортной инфраструктурой, с другой стороны — это контакт автомобиля с внешним миром и различными цифровыми платформами и решениями”.

Как отмечает Ныммик, первое направление означает развитие автопилотирования и вспомогательных для водителя систем, что рано или поздно приведет к полному автопилотированию. ”В этой сфере еще довольно много работы, поскольку сегодняшние законодательство и инфраструктура еще не полностью готовы к автопилотируемым автомобилям”.

”Довольно интересное и заметное развитие происходит в сфере инфообмена и мобильности. Например, многие автопроизводители — в том числе и Toyota — разрабатывает или вот-вот выводят на рынок мобильные приложения, которые картографируют жизненный цикл автомобиля от начала до конца. Автовладелец сможет с самого начала отслеживать передвижение автомобиля от завода до представительства. Далее пользователь будет получать напоминания об обслуживании и замене шин, и прочую информацию о своей машине”.

Ныммик добавляет, что для пользователя и владельца автомобиля такие приложения позволят удобно общаться в одном месте. ”Например, забронировать время обслуживания и поддерживать контакт на тему послепродажных услуг, выбирать страховое предложение. Все действия будут оставлять след в приложении и формировать напоминания”.

Из автовладельца в пользователи


По состоянию на прошлый год в мире было 1,3 млрд автомобилей и, по словам Ныммика, вся автопромышленность на сегодня находится в таком положении, когда рынок максимально сблизился с производством и автопроизводители должны пересматривать нынешние бизнес-модели.

”Уже некоторое время автопроизводители пытаются т.с. разобраться в стиле жизни и логике принятия решений молодых поколений, чтобы понять, может ли и каким образом подходить к этому автомобиль. Сложным это делает то, что хотя многие молодые люди Европы и получают водительские права, но предпочитают не приобретать автомобиль”.

По оценке Ныммика, на молодежь влияют и активность различных платформ каршеринга — например, Uber и Bolt, которые популярны и доступны в плане затрат. ”Вы платите только за езду и нет сопутствующих владению машины расходов — за топливо, обслуживание и страховку”.

”Каршеринг — это очевидная тенденция, о чем уже немало говорят. Поколения Y и Z просто оценивают автомобиль по-другому”, — поясняет Ныммик. ”Если раньше было важно владеть автомобилем, то на сегодня это сменилось желанием пользоваться автомобилем тогда, когда в этом есть необходимость. Также во многом благодаря платформам каршеринга изменились и тенденции передвижения в городе. Молодежь использует комбинированный транспорт и выбирает разные способы, чтобы добраться из пункта А в пункт В”.

Ныммик добавляет, что автопроизводители не могут не учитывать и познания молодых людей в области защиты окружающей среды, что значительно влияет на их потребление и покупки. Он подчеркивает, что это точно не означает нежелание обладать автомобилем в будущем, но автопроизводители должны найти способы, как сделать свою продукцию и услуги отвечающими ожиданиям потребителя.

Например, уже в этом году в апреле на рынок стран Европы выйдет новшество Toyota под названием KINTO, главная функция которого, по словам Ныммика, и заключается в предложении решений и услуг новому поколению. ”KINTO включает в себя удобное предложение автолизинга и проката, услугу каршеринга и межфирменный каршеринг (т.н. carpooling). Плюс к этому пользователь платформы KINTO Go сможет планировать свои маршруты в разных городах, парковаться, приобретать билеты на общественный транспорт и многое другое”.

Миллениалы покупают автомобили в интернет-магазине


Веб-торговля в минувшем году ощутимо выросла и сделала прыжки развития на многих рынках. Как в Эстонии, так и в других странах коронавирус побудил немалую долю бизнеса переехать в веб и люди, которые раньше предпочитали сами совершать покупки в магазинах, теперь вынуждены привыкать к новому формату.

По словам руководителя бренда Toyota предприятия Amserv, эта тенденция не миновала и автопроизводителей, и автодилеров. ”Многим может казаться, что выбор и приобретение столь дорого товара, как автомобиль, в вебе неразумно, поскольку отсутствует возможность попробовать машину, но, в конечном итоге, это одно из направлений развития, с которым традиционной автопромышленности придется считаться”.

Ныммик отмечает, что и в Эстонии заметны первые шаги в этом направлении, но в целом этот тренд еще находится в начальной стадии и для местного потребителя потребуется время, чтобы набраться смелости для покупки автомобиля через веб.

Гибриды пришли, чтобы остаться


Очевидно, что ни для одного энтузиаста автодела не будет новостью то, что как в Европе в целом, так и в Эстонии альтернативные моторы все более популярны. Ныммик для сравнения показывает, что если в 2019 году доля электро- и гибридных автомобилей среди всего объем продаж была около 7%, то в 2020 году эта цифра уже более 10%. От всех продаж Amserv гибриды берут на себя уже 40%. ”Наши наиболее продаваемые модели — Toyota Corolla и RAV4 — на 50% гибриды, а у модели C-HR доля гибрида составляет уже 75%”.

По словам Ныммика, это знак того, что гибриды смогли доказать себя в нашем климате и скепсис и неверие людей во время выхода на рынок первых гибридных автомобилей себя не оправдали. ”Гибриды — это очень хорошие городские автомобили, на которых при необходимости можно отправиться и в длительную поездку. Гибридные технологии стремительно развиваются и технологии используемые в, например, автомобилях Toyota, позволяют экономить топливо и при езде на шоссе, не говоря уже о том, что четвертое поколение гибридов способно ехать на электричестве со скоростью до 125 км/ч”.

Интересной тенденцией Ныммик называет рост популярности гибридов у бизнеса и крупных предприятий. ”Очевидно, что для этого есть много причин — предприятия измеряют свой экологический след и все больше знают о том, какое влияние они оказывают на окружающую среду. Поэтому ищутся разные способы для уменьшения этого следа, что также обеспечивает и устойчивое развитие. Хорошим примером может служить прошлогоднее обновление автопарка Муниципальной полиции за счет гибридных автомобилей Toyota CH-R. У передвигающихся в городской среде гибридов очевидным преимуществом является низкий расход топлива и сниженные выбросы”, — показывает плюсы выбора гибридов Ныммик.

В нынешнем году линейка гибридов Toyota расшириться за счет нового ”розеточного” гибрида RAV-4, который является следующим шагом развития популярного городского паркетника — эффективнее мотор, объемнее аккумулятор с более низкими выбросами.

Хотя для представительств автопроизводителей и автодилеров год 2021 является прежде всего годом выживания, пересмотром бизнес-моделей и надеждой на восстановление рынка, несмотря на все это, по словам Ныммика, на нашем рынке ожидаются много интересных новостей и новшеств, которые не оставят равнодушными автолюбителей и автовладельцев.

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