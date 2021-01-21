Новшества и перемены: четыре основных тенденции 2021 года в автопромышленности

Автопроизводители превращаются в поставщиков мобильно-интегрированных решений



По словам Ныммика, для автопроизводителей тенденцией номер один в этом году и вызовом становится новое понимание владения и использования автомобиля, а также развитие различных решений. Два важных и многозначительных слова в этом контексте — ”интегрированность” и ”мобильность”.

”Можно сказать, что автомобиль будущего — это третье место между домом и работой, которое объединяет свойства первых двух. С одной стороны мы говорим о безопасной езде и о взаимосвязи между машиной и транспортной инфраструктурой, с другой стороны — это контакт автомобиля с внешним миром и различными цифровыми платформами и решениями”.

Как отмечает Ныммик, первое направление означает развитие автопилотирования и вспомогательных для водителя систем, что рано или поздно приведет к полному автопилотированию. ”В этой сфере еще довольно много работы, поскольку сегодняшние законодательство и инфраструктура еще не полностью готовы к автопилотируемым автомобилям”.

”Довольно интересное и заметное развитие происходит в сфере инфообмена и мобильности. Например, многие автопроизводители — в том числе и Toyota — разрабатывает или вот-вот выводят на рынок мобильные приложения, которые картографируют жизненный цикл автомобиля от начала до конца. Автовладелец сможет с самого начала отслеживать передвижение автомобиля от завода до представительства. Далее пользователь будет получать напоминания об обслуживании и замене шин, и прочую информацию о своей машине”.

Ныммик добавляет, что для пользователя и владельца автомобиля такие приложения позволят удобно общаться в одном месте. ”Например, забронировать время обслуживания и поддерживать контакт на тему послепродажных услуг, выбирать страховое предложение. Все действия будут оставлять след в приложении и формировать напоминания”.

Из автовладельца в пользователи



По состоянию на прошлый год в мире было 1,3 млрд автомобилей и, по словам Ныммика, вся автопромышленность на сегодня находится в таком положении, когда рынок максимально сблизился с производством и автопроизводители должны пересматривать нынешние бизнес-модели.