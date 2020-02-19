19.02.2020, 08:11

Новое страховое решение сделает покупку бывшего в употреблении автомобиля безопаснее

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Kasutatud auto ostmine
Kasutatud auto ostmineFoto: Jaanus Lensment

Покупке бывшего в употреблении автомобиля всегда сопутствовали риски, бывшие головной болью как для покупателя, так и продавца. If Kindlustus и Auto24 совместно разработали решение, которое сделает покупку и продажу б/у автомобилей гораздо безопаснее, чем раньше.

Покупка автомобиля у частного лица до сих пор всегда означала определённый риск для покупателя. Новое страховое решение позволяет покупать и продавать б/у автомобили с защитой, придуманной для снижения рисков при возможных технических проблемах.

По словам руководителя отдела связей с партнёрами If Kindlustus Валдеко Кюбарсеппа, до сих пор при покупке б/у автомобилей действовало положение, что надёжнее было купить автомобиль у автофирмы, которая со своей стороны часто давала полугодовую или годовую гарантию от возможных проблем. Но большая часть автомобилей покупается у частных лиц, и для них подходящей услуги до сих пор не было.

„Мы создали вместе с Auto24 страхование технических неполадок, с помощью которого частное лицо сможет застраховать свой автомобиль от основных технических проблем. Застраховать автомобиль можно, по желанию, либо на полгода, либо на год, и купить страхование может всё равно кто: продавец автомобиля или покупатель. Со стороны продавца это ускорит процесс продажи, с другой стороны у покупателя есть возможность получить транспортное средство, по отношению к которому есть чувство уверенности, а не подозрения и сомнения”, — пояснил Кюбарсепп.

По словам управляющего Auto24 Гуннара Валге, новое решение является достаточно знаковым и изменит прежние стандарты рынка продажи автомобилей, поскольку от технических неполадок можно застраховать даже автомобили возрастом до 20 лет.

„Если при обычной продаже автомобиля перед покупкой проводится контроль и оценка, то это составляет расход около двухсот евро. С новым решением за ту же цену можно также получить в придачу защиту от технических неполадок. Это точно даст лучшую возможность частным лицам продать автомобиль”, — сказал Валге и добавил: „Если же у автомобиля во время осмотра выявятся проблемы, то плательщик (будь то покупатель или продавец) получит обратно уплаченный страховой взнос. Весь процесс создаёт у покупателя чувство уверенности, что состояние автомобиля не является только его проблемой. Мы верим, что наша новая услуга повысит безопасность и надёжность продаваемых б/у автомобилей”.

Страховое решение технических неполадок разработали If Kindlustus и Auto24 вследствие работы на протяжение почти года, в ходе которой были определены основные возможные технические проблемы б/у автомобилей и создано решение, которое устраняет обнаруженные риски.

Страховая защита технических неполадок включает в себя различные части двигателя, систему торможения, топливную систему и систему питания, коробку передач, сцепление, трансмиссию, систему управления, систему охлаждения, систему вентиляции салона, установленные на заводе активные системы безопасности и электронные и электрические системы.

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