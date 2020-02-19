Новое страховое решение сделает покупку бывшего в употреблении автомобиля безопаснее

Покупка автомобиля у частного лица до сих пор всегда означала определённый риск для покупателя. Новое страховое решение позволяет покупать и продавать б/у автомобили с защитой, придуманной для снижения рисков при возможных технических проблемах.

По словам руководителя отдела связей с партнёрами If Kindlustus Валдеко Кюбарсеппа, до сих пор при покупке б/у автомобилей действовало положение, что надёжнее было купить автомобиль у автофирмы, которая со своей стороны часто давала полугодовую или годовую гарантию от возможных проблем. Но большая часть автомобилей покупается у частных лиц, и для них подходящей услуги до сих пор не было.

„Мы создали вместе с Auto24 страхование технических неполадок, с помощью которого частное лицо сможет застраховать свой автомобиль от основных технических проблем. Застраховать автомобиль можно, по желанию, либо на полгода, либо на год, и купить страхование может всё равно кто: продавец автомобиля или покупатель. Со стороны продавца это ускорит процесс продажи, с другой стороны у покупателя есть возможность получить транспортное средство, по отношению к которому есть чувство уверенности, а не подозрения и сомнения”, — пояснил Кюбарсепп.

По словам управляющего Auto24 Гуннара Валге, новое решение является достаточно знаковым и изменит прежние стандарты рынка продажи автомобилей, поскольку от технических неполадок можно застраховать даже автомобили возрастом до 20 лет.